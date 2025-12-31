Le message touchant d'Osimhen à Anthony Joshua après l'accident

Sina Ghami et Latif Ayodele, amis et entraîneurs de Joshua, ont tragiquement perdu la vie dans l'accident, après que leur voiture a percuté un véhicule stationné.

Selon BBC Sport, Joshua a été extrait des débris et transporté à l'hôpital pour des blessures légères. Son agent, Matchroom, a confirmé lundi soir dans un communiqué que son état était stable et qu'il resterait hospitalisé en observation jusqu'à la nouvelle année.

Cet accident survient seulement dix jours après le combat très lucratif de Joshua contre Jake Paul, un combat durant lequel les deux boxeurs ont été hués, AJ remportant finalement la victoire par KO au sixième round. Le coup de grâce a d'ailleurs fracturé la mâchoire de Paul.

Interrogé sur l'accident survenu pendant la Coupe d'Afrique des Nations, l'attaquant nigérian Osimhen a présenté ses condoléances, tout en affirmant que Joshua avait contribué à la renommée internationale de son pays.

S'adressant à Jay Harris de The Athletic, qui l'interrogeait sur l'accident de voiture, la star nigériane de Galatasaray a déclaré : « C'est une nouvelle bouleversante. Il a été l'une des plus grandes célébrités qui ont fait rayonner le Nigeria à l'international. Il l'a fait pendant de nombreuses années. Un tel événement a profondément affecté de nombreux Nigérians. Mes condoléances aux familles des victimes. Perdre la vie est une chose terrible.»

Les coéquipiers d'Osimhen en sélection nigériane ont partagé son sentiment. Bright Osayi-Samuel, de Birmingham City, a déclaré à ESPN : « Ce n'est pas bon signe, d'autant plus que cela s'est produit chez nous. Heureusement, il [Joshua] s'en est sorti indemne. C'est tragique d'apprendre la mort de deux de ses amis. Nous espérons qu'il se rétablira rapidement. »

Wilfred Ndidi, joueur de Leicester, a partagé les sentiments de l'équipe après l'annonce de la nouvelle : « C'était vraiment dur. Apprendre qu'il avait perdu sa famille a été un choc. J'espère qu'il s'en remettra. Je lui souhaite beaucoup de courage, ainsi qu'à sa famille et aux familles des autres joueurs décédés. C'était une épreuve terrible. »