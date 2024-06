Le message fort de Vinicius sur son futur

Vinicius a fait une déclaration directe au président Florentino Perez concernant son avenir en tant que joueur du Real Madrid.

Les célébrations se poursuivent après que le Real Madrid a remporté sa 15e Ligue des champions samedi, en battant le Borussia Dortmund 2-0 au stade de Wembley. Comme toujours, l'une des figures de proue de ce succès a été Vinicius Junior, dont le but à la 83e minute a mis fin au match.

Vinicius a connu une saison phénoménale, malgré deux mois d'absence en raison de deux blessures aux ischio-jambiers au début de la campagne. Il a terminé la saison avec 24 buts pour le Real Madrid, toutes compétitions confondues, ce qui le place en tête de liste des candidats au Ballon d'Or.

Après le match (via Relevo), Vinicius a fait une déclaration directe au président Florentino Perez concernant son avenir en tant que joueur du Real Madrid.

« Je suis très heureux de pouvoir rester ici aussi longtemps. J'espère que le président regarde cette interview et qu'il me renouvellera une fois de plus. Je veux rester ici pour toujours, je veux entrer dans l'histoire comme Toni l'a fait, comme Luka, Carvajal, Nacho... Des joueurs qui ont gagné six fois et qui nous ont montré ce chemin. Je veux continuer comme eux ».

Il ne fait aucun doute que tous les supporters du Real Madrid aimeraient que Vinicius reste pour toute sa carrière, et s'il obtient le Ballon d'Or 2024, ce sera certainement le premier d'une longue série.