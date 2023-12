Le message énigmatique de Jude Bellingham à son frère

La star du real madrid a envoyé un message à son jeune frère sur les réseaux sociaux.

La sensation du Real Madrid, Jude Bellingham, a parlé de son frère Jobe après qu'il ait marqué un autre but et réalisé une belle performance pour Sunderland contre Leeds.

Le jeune milieu de terrain a une nouvelle fois été le héros de la victoire de Sunderland sur Leeds United, qui restait sur une série de sept matches sans défaite en Championship, en s'imposant 1-0 grâce à une belle frappe de Jobe. Le moment décisif est intervenu à 12 minutes de la fin du match, lorsque Jobe a mis sa tête alors que le gardien de Leeds, Illan Meslier, tentait de repousser le ballon.

Jude, qui était lui-même en action avec Los Blancos contre l'Union Berlin en Ligue des champions, n'a pas tardé à célébrer l'exploit, envoyant un message de soutien sur les médias sociaux, disant "Laissez-le cuisiner". Ce qui peut se traduire par "laissez-le travailler".

Le joueur a déclaré à Sky Sports : "Pour être honnête, je ne peux pas vous dire grand-chose à ce sujet. J'ai juste couru, j'ai mis la tête et j'ai espéré que tout irait bien, mais j'ai été touché. J'essaie toujours de trouver de l'espace. L'autre jour, un but a été refusé, ce qui m'a motivé à marquer. Aujourd'hui, le match m'a obligé à jouer plus en profondeur. Si le match l'exige, je le ferai. Je peux utiliser mes compétences pour jouer devant, au milieu et sur les côtés. Je jouerai là où le manager et les entraîneurs voudront que je joue et je ferai de mon mieux.

Jobe, 18 ans, qui a rejoint Sunderland en provenance de Birmingham cet été, affiche une forme impressionnante avec quatre buts et une passe décisive. En raison de sa forme sensationnelle, son frère aîné l'a soutenu pour qu'il remporte le titre de Golden Boy 2024, tout comme son coéquipier Arda Guler et son ancien collègue de Dortmund, Jamie Bynoe-Gittens.

Les recruteurs du Real Madrid l'auraient surveillé lors du match nul 0-0 des moins de 19 ans de l'Angleterre contre le Monténégro au début du mois d'octobre.