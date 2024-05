Le message de Thierry Henry à Kylian Mbappé avant son transfert au Real

Thierry Henry a envoyé un message à Kylian Mbappé, dimanche, avant son départ au Real Madrid.

Kylian Mbappé ne sera pas un joueur du PSG la saison prochaine. L’international français va quitter la capitale française et la Ligue 1 cet été. Même ce n’est pas encore officiel, la destination la plus probable du Bondynois reste le Real Madrid, son courtisan de longue date. Mais avant son départ en Espagne, Thierry Henry a tenu à adresser un message à Kylian Mbappé, ce dimanche.

Kylian Mbappé quitte le PSG et la Ligue 1

Il y a un peu plus d’une semaine, Kylian Mbappé mettait fin à tout suspense sur son avenir. Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, le natif de Bondy annonçait en personne, son départ du PSG. « Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger. Je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C’est beaucoup d’émotions. J’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs du monde », a déclaré le champion du monde 2018 qui a déjà joué son dernier match avec le PSG au Parc des Princes et en Ligue 1.

Le souhait de Thierry Henry pour Mbappé

S’il va rejoindre probablement le Real Madrid, le départ de Kylian Mbappé est une énorme perte pour la Ligue 1. Elu meilleur joueur de la saison pour la cinquième fois, l’ancien joueur de Monaco va quitter le championnat français pour la première fois depuis ses débuts en 2015. Un départ que comprend Thierry Henry, parti également il y a quelques années. Et même s’il ressent de l’amertume en le voyant partir, l’ancien international français souhaite une belle aventure à Mbappé dans son prochain club, le Real Madrid.

« C’est toujours dur de voir un grand partir de Ligue 1. Maintenant, c’est quelque chose qu’il avait déjà ciblé. Nous (lui et Pirès), on est partis, et on ne va pas discuter sur un mec qui part. Je lui souhaite bonne chance. Qu’il soit bon. On a l’opportunité d’avoir un monstre en France, soyons chauvins et soyons contents (qu’il rejoigne un grand d’Europe) », a confié le sélectionneur des Espoirs au micro de Canal+.