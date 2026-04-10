Gerard Piqué a fait monter la pression avant le match retour très attendu entre Barcelone et l’Atlético de Madrid en adressant un message de soutien sans faille au jeune défenseur Pau Cubarsi, après les événements du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Koparsy avait endossé la responsabilité de la défaite barcelonaise (0-2) après son expulsion, un tournant qui avait contraint les Blaugranas à terminer la rencontre à dix.

Après la rencontre, le jeune défenseur a publié un message sur Instagram pour assumer pleinement sa responsabilité : « Un seul instant peut faire basculer un match, c’est la loi du football. Je prends sur moi ce qui s’est passé, mais il nous reste encore une manche à jouer. Nous sommes plus unis que jamais, nous formons une seule et même famille, et nous l’avons toujours prouvé. Nous continuerons à nous battre de toutes nos forces et avec toute notre détermination, et nous n’abandonnerons pas. »

Le tournant du match intervient à la 42^e minute : l’arbitre István Kovács expulse directement Kubarsi pour un tacle sur Giuliano Simeone, contraignant le Barça à terminer la rencontre à dix.

L’Atlético Madrid a immédiatement exploité cette supériorité numérique : Giuliano Álvarez a ouvert le score sur le coup franc consécutif à la faute, avant que les Colchoneros ne doublent la mise, plaçant ainsi le Barça dans une position délicate avant le match retour.

Son message a suscité un large soutien dans le vestiaire blaugrana : Pedri, Dani Olmo, Ronald Araújo et Marc Bernal lui ont apporté leur soutien, le milieu canarien résumant l’état d’esprit général en ces termes : « Ensemble, Kuba ».

Piqué, emblématique défenseur du Barça entre 2008 et 2022, a publié un message enthousiaste : « Garde la tête haute, tu es une légende... Vous allez les écraser au retour. »

Des propos qui ont provoqué un tollé chez les supporters colchoneros, nombreux à les juger provocateurs, et qui font monter d’un cran la fièvre avant un match retour déjà promis à un grand suspense, que Barcelone espère utiliser pour renverser la vapeur et effacer sa défaite initiale, selon le quotidien AS.