Le message de Modric aux supporters du Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé que Luka Modric a renouvelé son contrat avec le club.

Le nouvel accord du Croate au Santiago Bernabeu le mènera jusqu'en 2023 - il est entendu que les négociations se sont déroulées sans heurts et se sont conclues rapidement et sans problèmes.

Et ce nouveau contrat est tout à fait mérité, même si Modric aura 37 ans en septembre. Le vétéran a été l'un des joueurs clés de Madrid en 2021/22, une saison qui s'est avérée fantastique pour le club, qui a remporté la Liga et la Ligue des champions.

Modric a fait 45 apparitions toutes compétitions confondues pour Madrid, contribuant à trois buts et 12 passes décisives. Il a rejoint le club espagnol en 2012 en provenance de Tottenham Hotspur et a depuis remporté cinq Ligues des champions et tout ce qu'il y a à gagner dans le jeu, jouant 436 matchs pour le club et fournissant 31 buts et 73 passes décisives.

International croate, Modric a été sélectionné 150 fois en équipe nationale et a marqué 21 buts. Il les a menés en finale de la Coupe du monde 2018 en Russie et a remporté le Ballon d'Or la même année. Il sera un élément clé de leur équipe en route pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"Je suis très heureux d'annoncer que je vais continuer à jouer pour le meilleur club du monde", a écrit Modric sur Twitter lorsqu'il a partagé la nouvelle. "Cela fait dix ans que je vis un rêve mais j'ai toujours l'ambition et l'enthousiasme du premier jour. Hala Madrid."