Le message de Flick dévoile le secret : pourquoi le Barça a-t-il misé sur Rodri ?

Rodri, la star de Manchester City, est devenu la cible prioritaire du Barça lors du mercato estival 2026, après que le club catalan a obtenu l'accord du milieu de terrain espagnol pour rejoindre ses rangs, une démarche qui s'explique par la vision de l'entraîneur Hansi Flick concernant les besoins de l'équipe, au premier rang desquels le renforcement du leadership sur le terrain.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le Barça a déjà entamé ses démarches après avoir obtenu le feu vert de Rodri pour rejoindre l'équipe, ce qui constituait une étape essentielle avant d'ouvrir des négociations avec Manchester City afin de convaincre le club anglais de se séparer du joueur qui a offert à l'équipe son unique titre en Ligue des champions, après avoir inscrit le but de la victoire en finale de l'édition 2024.

Le choix du Barça de recruter Rodri pour renforcer un milieu de terrain qui compte déjà un groupe considéré comme l'un des meilleurs et des plus fournis au monde s'appuie sur un message public délivré par Hansi Flick à la fin du mois d'avril dernier.

Flick avait affirmé, le 21 avril, à la veille de la confrontation entre le Barça et le Celta Vigo au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la trente-deuxième journée du championnat espagnol de la saison 2025-2026, qu'il rêvait toujours de « remporter la Ligue des champions avec le Barça ».

Interrogé sur ce qui manquait à son effectif pour atteindre un niveau supérieur et concrétiser cette ambition, sa réponse fut révélatrice : « Nous avons besoin de joueurs qui possèdent une personnalité de leader sur le terrain. »

La performance livrée par Rodri lors de la dernière Coupe du monde, après avoir été élu meilleur joueur de la sélection espagnole sacrée, a constitué un véritable test de l'état du milieu de terrain âgé de 30 ans, à la suite de sa guérison de la grave blessure dont il a été victime.

Lors de cette même conférence de presse, dans les dernières étapes du championnat espagnol, Flick s'est longuement exprimé sur l'importance des personnalités de leader au sein du vestiaire, et a cité le nom d'un joueur qui avait quitté l'équipe au début de cette saison, en déclarant : « La saison dernière, nous avions Iñigo, et c'était un formidable leader... et nous avons appris. »

Il a ajouté, en référence aux matchs décisifs qui déterminent le sort des équipes en Ligue des champions : « Dans ce genre de matchs, le moral et les détails jouent également un rôle important. »

Flick a affirmé, sans entrer dans les détails ni savoir ce que donnera le mercato, qu'« il faut prendre les bonnes décisions sur le marché des transferts, sans commettre la moindre bêtise ».

Il a également insisté sur le fait que l'équipe possède déjà « un potentiel d'évolution et une bonne structure », mais ses propos sur l'importance du leadership, qui ne semblaient pas anodins à l'époque, prennent aujourd'hui une importance encore plus grande alors que Rodri entre en force dans le viseur du Barça.

Le Barça, conformément à son plan d'action sur le marché des transferts, continue de chercher un avant-centre pur, un rôle incarné par le premier candidat Julián Álvarez, dans l'attente de ce que donnera cette tentative.

Mais la déclaration lancée par Flick au printemps dernier au sujet du besoin de l'équipe de disposer d'éléments de leadership au sein du vestiaire, pour une équipe qui ambitionne de rivaliser pour tous les titres, s'accorde parfaitement avec l'intérêt manifeste du Barça pour recruter Rodri, un intérêt auquel l'entraîneur a également pris part en s'employant à convaincre le joueur de l'importance de son rôle au sein du projet catalan.