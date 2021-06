Le message de Cristiano Ronaldo après l'élimination

Cristiano Ronaldo a envoyé un message aux supporters portugais suite à l'élimination de sa sélection à l'Euro 2020.

Cristiano Ronaldo a juré que le Portugal "reviendrait plus fort" après son échec dans la défense de son titre de champion d'Europe par la Belgique.

Le Portugal sa été éliminé de l'Euro 2020 dimanche alors qu'une frappe de Thorgan Hazard a donné aux Belges une victoire 1-0 lors des huitièmes de finale à Séville.

La Seleção n'a remporté qu'un seul de ses quatre matches de l'Euro 2020, ce qui est son plus petit nombre en un seul tournoi de Championnat d'Europe depuis sa première apparition en 1984 (également une victoire).

Les 23 tirs enregistrés par le Portugal contre la Belgique sont le décompte le plus élevé pour une équipe à l'Euro 2020 sans marquer, Ronaldo étant responsable de quatre de ces tentatives.

Malgré la sortie décevante de son équipe lors du premier tour à élimination directe, la star de la Juventus est fière de ses coéquipiers et prédit un avenir radieux pour les vainqueurs de l'Euro 2016 et de la Ligue des Nations 2019.

"Nous n'avons pas obtenu le résultat que nous voulions et nous avons quitté la compétition plus tôt que nous le voulions", a-t-il posté sur sa page Instagram officielle. "Mais nous sommes fiers de notre parcours. Nous avons tout donné pour renouveler le titre de Champions d'Europe et ce groupe a prouvé qu'il peut encore donner beaucoup de joie aux Portugais."

"Nos fans ont été inlassables pour soutenir l'équipe du début à la fin. Nous avons couru et nous sommes battus pour eux, afin d'être à la hauteur de la confiance qu'ils nous accordent".

"Il n'a pas été possible d'arriver là où nous voulions tous, mais voici nos sincères et profonds remerciements".

"Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les équipes qui restent dans la compétition. Quant à nous, nous reviendrons plus forts."