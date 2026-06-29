Le message de Bellingham depuis la Coupe du monde vient bouleverser les plans de Mourinho

Lors de la Coupe du monde 2026, Jude Bellingham, la star de l’équipe d’Angleterre, a envoyé des signaux que José Mourinho, le nouvel entraîneur du Real Madrid, n’a pas manqué de remarquer.

Le milieu de terrain anglais ne se contente pas de jouer : il livre une véritable leçon tactique sur le terrain. Deux buts, deux récompenses de meilleur joueur en trois matchs, un leadership incontesté aux côtés de Harry Kane… Le Real Madrid aurait-il bridé sa star ?

Sous l’égide de Thomas Tuchel, il livre avec l’Angleterre sa meilleure version de la saison : un positionnement plus haut, une liberté accrue et une présence constante aux abords de la surface adverse. Une recette simple qui lui a redonné tout son éclat, quelque peu terni au Santiago Bernabéu.

Le joueur l’a d’ailleurs reconnu lui-même en zone mixte après la rencontre face au Panama, comme le rapporte le journal espagnol Mundo Deportivo : son nouveau positionnement au milieu de terrain est la clé de ses performances remarquables au Mondial.

Ces allusions n’ont pas échappé à « l’Exceptionnel » : José Mourinho sait que Bellingham doit être une pièce maîtresse de son projet, non un simple maillon du système.

La compétition s’est ainsi transformée en un véritable laboratoire pour le technicien portugais, qui a pu identifier les forces et les faiblesses de ses futurs joueurs, conscients que leur progression est indispensable pour renouer avec les titres après deux ans d’absence.