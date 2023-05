Le message d'espoir de Paul Pogba après sa nouvelle blessure

Sorti blessé lors de sa première titularisation depuis plus d'un an, Paul Pogba est sorti du silence pour apporter un message d'espoir à ses fans.

La semaine dernière, Paul Pogba retrouvait les terrains dans le costume d'un titulaire pour la première fois depuis plus d'un an. Mais cette titularisation contre Cremonese s'est rapidement transformée en cauchemar pour la Pioche qui a dû quitter la pelouse dès la 24ème minute, à la suite d'une nouvelle blessure musculaire. Ce samedi, l'international français s'est exprimé sur son compte Instagram pour donner de ses nouvelles et adresser un message d'espoir.

L'espoir toujours de mise pour Pogba

S'exprimant sur son compte Instagram, Paul Pogba est sorti du silence pour s'adresser à ses fans : « Je pense que c'est le bon moment pour m'exprimer pour évoquer une année très très compliquée avec des problèmes hors football et sur le terrain » évoquant ainsi la fameuse affaire Pogba qui a déchiré la famille jusqu'alors si unie avant de préciser que cet épisode « était très dur mentalement. J'ai essayé de me réfugier dans ce que j'aime : jouer au foot, m'épanouir sur le terrain. Cela n'a pas été le cas, parce que j'ai eu beaucoup de pépins physiques. »

Revenu à Turin cet été après un passage raté du côté de Manchester United, Paul Pogba a connu une saison sportive pourrie qui ne l'aura voulu fouler les terrains qu'à dix reprises. Une situation particulière et un moment difficile à passer mais dont il se remet tout doucement : « Cela va beaucoup mieux. C'est grâce à vous que je garde le moral. Je tiens aussi à remercier [mon] staff et [mon] club pour m'avoir toujours soutenu. »

Confiant sur son moral revenu au beau fixe, l'international français en profite pour lancer un message d'espoir à ses fans : « Il ne me reste plus qu'à être patient. Je ne lâcherai pas, je vais donner mon maximum. Cette année n'est pas à oublier, c'est une année durant laquelle j'ai appris, j'ai pris beaucoup d'expérience. Elle va m'aider à revenir beaucoup plus fort, je le pense sincèrement. » Suffisant pour rendre le sourire à ses fans et espérer retrouver la Pioche en Équipe de France?