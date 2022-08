L'attaquant du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang vit une semaine difficile, suite à un violent cambriolage qui a eu lieu à son domicile dimanche

L'attaquant gabonais se trouvait avec sa famille dans leur maison de Castelldelfells lorsqu'un groupe de cambrioleurs est entré et leur a fait subir une épreuve traumatisante. Aubameyang et son partenaire ont été plaqués au sol, avant d'être frappés avec un objet métallique, entraînant une fracture de la mâchoire, selon Mundo Deportivo.

Jeudi, Aubameyang a laissé le message suivant sur son Instagram.

"Des lâches sont entrés à mon domicile pour voler des choses, ils ont blessé ma mâchoire, mais je vais me remettre très vite. Grâce à Dieu, personne d'autre n'a été blessé. La sensation de ne pas être à l'aise chez nous est dure à comprendre".

Aubameyang a été lié à un départ de Barcelone avant la fin de la fenêtre de transfert et on ne sait pas encore si la blessure qui en résulte ou le traumatisme mental affecteront son avenir.

Cependant, le plus important est qu'Aubameyang et sa famille reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour surmonter les événements de dimanche le plus rapidement possible.