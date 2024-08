Le message chaleureux d'Ismaila Sarr aux fans de l'OM

Ismaila Sarr a fait ses adieux aux supporters de l’OM, vendredi, après son départ à Crystal Palace.

La vague de départs de la cité phocéenne cet été se poursuit. Après avoir bouclé de nombreuses recrues sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille se concentre sur l’avenir de certains de ses éléments. Le club marseillais avait mis plusieurs joueurs sur le marché dont Ismaila Sarr. Ce dernier n’a pas tardé à trouver un point de chute et a rejoint Crystal Palace, ces dernières heures. Mais avant de commencer sa nouvelle aventure, Ismaila Sarr a tenu à envoyer un message aux fans de l’OM.

Ismaila Sarr n’est plus un joueur de l’OM

Un an seulement après son arrivée, Ismaila Sarr s’en va déjà. Arrivé l’été dernier en provenance de Watford contre un chèque de 13 millions d’euros, l’international sénégalais a réalisé une saison en deçà des attentes placées en lui. En 35 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien attaquant de Rennes n’aura marqué que cinq buts et délivré six passes décisives.

Les performances en demi-teinte d’Ismaila Sarr auront convaincu l’OM de le mettre sur la liste de transferts, cet été. Mais l’ancien joueur du FC Metz n’aura pas duré dans le loft de Roberto De Zerbi. Ismaila Sarr a rejoint officiellement, Crystal Palace, jeudi pour environ 15 millions d’euros.

Le message émouvant d’Ismaila Sarr aux supporters de l’OM

Le champion d’Afrique 2021 a paraphé un contrat de cinq ans avec les Eagles. Ismaila Sarr retourne donc en Premier League, un championnat qui lui a déjà réussi par le passé. Par ailleurs, même s’il n’aura pas laissé une empreinte indélébile à Marseille, le Sénégalais n’oubliera pas l’OM et surtout ses supporters, de sitôt.

« Merci à l’OM et aux supporters pour m’avoir donné l’opportunité de découvrir l’ambiance chaleureuse du Vélodrome et la ferveur inoubliable des fans. Même si notre collaboration n’a pas abouti comme je l’espérais, je garde de bons souvenirs de cette expérience unique. Je souhaite bonne chance à l’OM pour la suite et j’espère que le club retrouvera rapidement l’Europe. Allez l’OM », a déclaré Sarr sur son compte Instagram.