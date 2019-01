Le message audio glaçant d'Emiliano Sala dans l'avion

Certains médias argentins ont révélé le message audio qu'Emiliano Sala avait envoyé à ses proches depuis l'avion.

Ce mardi, l'avion qui transportait Emiliano Sala en Angleterre a été déclaré disparu. Une terrible nouvelle pour le monde du football, engendrant de multiples réactions tout au long de la journée.

En Argentine, certains médias comme Clarin se sont procurés le message audio envoyé par l'attaquant argentin à ses proches après avoir embarqué dans l'avion.

"Salut mes petits frères, comment allez-vous? Mec, je suis exténué. J'étais à Nantes, j'ai fait tellement de trucs, encore des trucs, des trucs... à n'en plus finir. Je suis actuellement dans l'avion. Il semble qu'il soit en train de tomber en morceaux. Je m'en vais à Cardiff. Bon sang, qu'on puisse commencer demain après-midi, à nous entraîner, les gars et ma nouvelle équipe", avait-il déclaré, avant de faire part de son inquiétude.

"On verra ce qu'il se passe. Comment allez-vous mes frères? Si dans une heure et demie, il n'y a pas de nouvelles de moi, je ne sais pas s'ils enverront quelqu'un me chercher parce qu'on ne me retrouvera pas, mais vous saurez. Papa, j'ai tellement peur...".

Pour rappel, les recherches ont été suspendues et reprendront mercredi au lever du jour.

L'article continue ci-dessous

🛑 El estremecedor audio de Emiliano Sala desde arriba de la avioneta desaparecida. pic.twitter.com/msfQFUJ2Bl — Clarín (@clarincom) 22 janvier 2019