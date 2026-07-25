La bataille pour s'attacher les services de l'Espagnol Rodri, la star de Manchester City, s'est enflammée durant le mercato estival, après l'entrée en négociations du Barça et du Paris Saint-Germain, dans le but de rivaliser avec le Real Madrid, qui demeure le principal candidat pour conclure l'affaire, d'autant que son nom est associé au joueur depuis des mois, avant que les spéculations ne s'intensifient fortement à la suite de son sacre au titre de meilleur joueur de la Coupe du monde 2026.

La chaîne française RMC a révélé, ce samedi, que le Paris Saint-Germain s'est officiellement manifesté pour sonder la possibilité de recruter Rodri, après avoir pris contact avec Manchester City afin de connaître les conditions d'un départ du milieu de terrain espagnol durant la période de transferts actuelle.

Selon le rapport, la direction du club parisien ne prévoyait pas, à l'origine, de recruter un milieu de terrain cet été, mais l'approche de la fin du contrat de Rodri, qui expire à l'issue de la saison prochaine, a fait du joueur une opportunité exceptionnelle qui a poussé les responsables du club à ouvrir la voie aux contacts.

Dans le même temps, le Real Madrid poursuit sa progression dans la course au recrutement du joueur, après être déjà parvenu à un accord avec Rodri sur les conditions personnelles, tandis que trouver un accord avec Manchester City reste le dernier obstacle avant de finaliser l'affaire.

La bataille ne s'est pas limitée aux deux clubs, puisque le Barça est également entré dans la course, après avoir pris contact avec les représentants du joueur à la suite de la blessure du Néerlandais Frenkie de Jong, dans le cadre des efforts du club catalan pour renforcer son entrejeu avant le début de la nouvelle saison.

De son côté, Manchester City tient à conserver Rodri et poursuit ses tentatives pour le convaincre de signer un nouveau contrat. La direction du club anglais est même prête à garder le joueur jusqu'à la fin de son contrat, quitte à le voir partir gratuitement l'été prochain, plutôt que d'accepter de le vendre durant la période de transferts actuelle.

Malgré l'intensité de la concurrence, les rapports indiquent que le Real Madrid reste en tête de la course au recrutement de Rodri, mais il pourrait avoir besoin de vendre l'un de ses milieux de terrain pour libérer de la place dans son effectif et financer l'opération, surtout dans un contexte où il souhaite également recruter un nouvel ailier offensif durant le mercato estival.