Le meilleur défenseur d'Europe joue à l'Atlético Madrid

La mauvaise campagne 2021/22 de l'Atletico Madrid a mis en évidence l'importance de José Maria Gimenez pour l'équipe.

L'équipe espagnole est plus faible sans l'Uruguayen au cœur de sa défense.

C'est ce qu'affirme Marca, qui affirme qu'à son meilleur niveau, Gimenez est l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Selon une étude qu'ils citent, il est le défenseur le plus sûr du XXIe siècle. Son équipe concède 0,74 but par match lorsqu'il est sur le terrain, soit le meilleur chiffre de tous les défenseurs du siècle, y compris Giorgio Chiellini (0,83), Paolo Maldini (0,84) et Carles Puyol (0,85).

Gimenez est arrivé à l'Atlético en 2013 à l'âge de 18 ans. 247 matchs et cinq titres plus tard, il est tout autant un produit du système de formation du club que Koke ou Saul. Il est l'un des capitaines de l'équipe et un élément fondamental du système de Diego Simeone. Il a déclaré publiquement qu'il voulait rester à l'Atlético pour toujours.