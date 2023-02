Le meilleur centre de formation dévoilé, la Masia ridiculisée !

La célèbre Masia de Barcelone a produit plusieurs joueurs de haut niveau au cours des deux dernières décennies.

Xavi Hernandez, Andreas Iniesta et Lionel Messi sont tous passés par l'académie et ont eu des carrières exceptionnelles dans l'équipe première.

De ces trois joueurs, seul Messi joue encore, et à 35 ans, sa valeur n'est plus aussi élevée qu'avant. Gavi est le diplômé le plus en vue de La Masia ces dernières années, et il s'est fermement établi comme un titulaire régulier sous Xavi cette saison.

Seulement la 3e place

Malgré l'émergence de plusieurs joueurs de haut niveau diplômés de La Masia, l'académie de Barcelone n'occupe que la troisième place en termes d'évaluation du marché pour ses diplômés, qui s'élève à 581 millions d'euros.

Une étude du CIES, selon Sport, place Benfica et Chelsea devant le FC Barcelone, bien que le leader de la Liga soit loin devant son rival d'El Clasico, le Real Madrid, qui occupe la 15e place de la liste avec 359 millions d'euros.

Le FC Barcelone pourrait être contraint de s'appuyer davantage sur son système de formation dans les années à venir, le club continuant à souffrir de problèmes financiers.