Le meilleur buteur du championnat saoudien se rapproche d’une récompense majeure

L’attaquant mexicain Julián Quiñones, qui évolue sous les couleurs d’Al-Qadsia, maintient un niveau de performance impressionnant lors du championnat saoudien Roshen et consolide ainsi son statut d’étoile montante de la compétition.

Avec 26 réalisations au compteur, il coiffe actuellement le classement des buteurs, ex aequo avec l’Anglais Ivan Toney, star d’Al-Ahli.

Enzo Fernández met fin aux rumeurs madrilènes et son agent clarifie la situation avec Chelsea.

De La Masia aux tribunes... Que se passe-t-il avec Hamza Abdelkarim ?

Pour conserver sa pépite, le club d’Al-Qadisiyah négocie actuellement une prolongation de deux saisons supplémentaires, comme le révèle le quotidien saoudien Al-Riyadiah.

Selon le quotidien, les dirigeants songent aussi à améliorer les termes du contrat du joueur de 29 ans afin de le maintenir sous les couleurs du club jusqu’en 2030.

D’après Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à environ 12 millions d’euros. Il avait rejoint Al-Qadisiyah il y a deux saisons en provenance d’Al-Amerika, avec un contrat courant jusqu’au 30 juin 2028.

Transferts gratuits… Un duo du Real Madrid et du FC Barcelone en tête du classement.

La Juventus devance Barcelone dans la course à Vlahovic.

Avant son arrivée en Arabie saoudite, l’attaquant s’était illustré sous les couleurs d’América, marquant 23 buts et délivrant 10 passes décisives en une seule saison, et contribuant à la conquête de trois titres. Il a également porté les couleurs d’Atlas Guadalajara et de Tigres, et comptabilise vingt sélections avec la sélection mexicaine.

En ce qui concerne ses statistiques avec Al-Qadisiyah, il a réalisé une première saison remarquable (2024-2025), au cours de laquelle il a marqué 20 buts et délivré 10 passes décisives en 28 matchs. En cours de saison, il a déjà pris part à 25 rencontres du championnat Roshen, marquant 26 buts et délivrant deux passes décisives, tout en ajoutant quatre réalisations en Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées.

Après la crise entre le Maroc et le Sénégal... L'Afrique change pour toujours

Le Paris Saint-Germain devance le FC Barcelone pour recruter sa cible.

