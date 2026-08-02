« Le meilleur attaquant du monde » : Tottenham prépare le transfert de la saison

Tottenham Hotspur cherche à boucler l'un des transferts les plus retentissants du mercato estival, après avoir placé l'attaquant nigérian Victor Osimhen, la star de Galatasaray, en tête de ses priorités pour renforcer sa ligne offensive, répondant ainsi au souhait de l'entraîneur italien Roberto De Zerbi, qui poursuit la reconstruction de son équipe avant le début de la nouvelle saison.

Tottenham est associé à une démarche sérieuse pour s'attacher les services d'Osimhen, plusieurs rapports indiquant que le club londonien a formulé des offres initiales dont la valeur se situe entre 50 et 55 millions de livres sterling.

De son côté, Galatasaray tient à obtenir environ 65 millions de livres sterling pour accepter de vendre son buteur, une valorisation que certains jugent élevée au vu de l'engagement du joueur par un contrat de longue durée et de son statut important au sein du club turc.

De Zerbi est convaincu que son équipe a besoin d'un avant-centre pur capable de faire la différence, notamment au regard de l'incertitude qui entoure l'avenir du Brésilien Richarlison, et du fait que Dominic Solanke n'a pas encore réussi à résoudre tous les problèmes offensifs de l'équipe.

L'entraîneur italien estime qu'Osimhen représente l'attaquant idéal pour donner à l'équipe un point d'ancrage offensif adapté à son style basé sur la possession, grâce à sa puissance physique, sa vitesse et ses déplacements intelligents dans la surface de réparation.

Le site « CaughtOffside », citant des sources proches des agents de joueurs, a révélé que Tottenham a obtenu le feu vert sur le plan sportif pour entamer des négociations officielles au sujet du transfert.

Les sources ont ajouté qu'un accord sur les conditions personnelles du contrat ne devrait pas représenter un obstacle majeur à la finalisation du transfert de l'international nigérian vers la Premier League.

Des chiffres exceptionnels qui renforcent sa valeur

Osimhen a réalisé une saison exceptionnelle sous le maillot de Galatasaray, après avoir inscrit 41 buts et délivré 10 passes décisives en 52 matches toutes compétitions confondues, des chiffres qui expliquent le vif intérêt que lui portent les grands clubs européens.

De Zerbi pense que l'attaquant nigérian est capable d'apporter un véritable saut qualitatif à l'attaque de Tottenham, grâce à ses qualités de finition remarquables et à sa forte présence dans la surface de réparation.

Osimhen bénéficie d'éloges appuyés de la part du sélectionneur du Nigeria, Éric Chelle, qui l'a décrit comme « le meilleur attaquant du monde », en référence au niveau remarquable qu'il affiche ces dernières saisons.

Malgré cet intérêt grandissant, aucun contact officiel ni aucune négociation directe n'ont encore eu lieu entre Tottenham et Galatasaray pour conclure le transfert.

La direction du club londonien est par ailleurs consciente qu'une opération d'une telle envergure pourrait s'avérer difficile après les importantes dépenses qu'a connues la présente période de transferts, à moins que le club ne parvienne à vendre plusieurs de ses joueurs.

Un transfert idéal, mais sous conditions

La démarche de Tottenham en vue de recruter un nouvel attaquant pourrait dépendre de l'avenir de Richarlison, qui n'a pas encore tranché quant à son maintien au sein de l'équipe.

Selon le quotidien « The Guardian », De Zerbi préfère le maintien de l'attaquant brésilien, mais il est conscient que le joueur n'a pas encore pris sa décision finale.

À moins d'un an de la fin de son contrat, son départ pourrait offrir au club une plus grande flexibilité financière, tout en créant un besoin pressant de recruter un remplaçant de tout premier plan.

La tâche de Tottenham ne sera pas aisée, Osimhen suscitant également l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment Manchester United, Chelsea et l'Atlético Madrid, ce qui pourrait faire grimper la valeur du transfert et affaiblir la position du club londonien dans les négociations.

Osimhen est considéré comme l'un des attaquants les plus complets d'Europe, alliant vitesse, puissance physique, pressing intense et grande capacité à conclure les actions, des caractéristiques qui font de lui un renfort tactique idéal pour Tottenham.

Néanmoins, l'aspect financier demeure un élément déterminant, car finaliser le transfert pour environ 60 millions de livres sterling constituerait un choix logique, tandis que dépasser la barre des 100 millions de livres sterling pourrait représenter un risque important, surtout après les dépenses considérables réalisées par le club durant la présente période de transferts.