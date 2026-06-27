« Le match le plus cher » de l'histoire de la Coupe du monde : Ronaldo face à 700 000 Colombiens !

La rencontre Portugal-Colombie, programmée dimanche matin, s’est transformée en un événement exceptionnel de la Coupe du monde 2026, les prix des billets atteignant des sommets astronomiques qui ont poussé les observateurs à la qualifier de « plus chère » de l’histoire de la compétition.

Selon le quotidien espagnol Marca, les billets encore disponibles oscillent entre 3 500 et 50 000 dollars pour les places VIP, illustrant l’immense engouement autour de cette rencontre qui doit désigner le leader du groupe.

Gianni Infantino, président de la FIFA, a confié à la radio colombienne Caracol que près de 30 millions de personnes avaient exprimé leur souhait d’assister à la rencontre en direct, illustrant l’engouement populaire autour de cette affiche.

Les analystes attribuent cet engouement à deux facteurs : la présence d’une importante communauté colombienne en Floride, forte de près de 700 000 personnes, et l’attrait planétaire de Cristiano Ronaldo, dont le maillot est devenu le plus visible dans les tribunes de Miami.

Le « Brésil de l’Europe » aborde la rencontre depuis la deuxième place avec 4 points, tandis que la Colombie, victorieuse de ses deux premiers matchs, occupe le fauteuil de leader. Les observateurs guettent surtout le duel de stars entre Ronaldo, devenu le premier buteur de l’histoire à marquer lors de six éditions différentes de la Coupe du monde, et Luis Díaz, fer de lance des « Cafeteros » et attraction majeure du Bayern Munich.

Le « Don » portugais, auteur de deux buts face à l’Ouzbékistan après avoir essuyé de vives critiques, vise à inscrire la Colombie au rang de ses 49 victimes en sélection, tandis que Díaz s’apprête à mener ses compatriotes sous les acclamations de centaines de milliers de supporters, promettant une soirée exceptionnelle à tous égards.