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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Le match France-Irak pourrait être suspendu

France vs Irak
France
Irak
Coupe du monde
Chelsea
France
Irak
É.-U.
Angleterre

Plusieurs rencontres ont été temporairement arrêtées lors de la Coupe du monde des clubs.

Les sélections de France et d’Irak pourraient affronter des conditions météorologiques difficiles lors de leur deuxième rencontre de la phase de groupes, programmée lundi soir, heure de Philadelphie (États-Unis).

Si les organisateurs américains ont jusqu’ici évité les tempêtes, certaines rencontres pourraient tout de même être perturbées cette semaine.

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À Philadelphie, où les Bleus affronteront l’Irak, des orages sont attendus, selon le journal français L’Équipe.

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Selon les services météorologiques américains, des températures proches de 33 °C sont attendues, accompagnées d’averses et donc d’orages.

En raison d’un protocole strict appliqué dès qu’un orage menace à proximité des stades, la rencontre pourrait être temporairement interrompue.

Lors de la Coupe du monde des clubs 2025 aux États-Unis, le huitième de finale entre Chelsea et Benfica avait déjà été interrompu environ deux heures en raison d’un orage, portant la durée totale de la rencontre à 4 h 38 ; d’autres matchs avaient aussi subi des arrêts de durées variables.

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