Le match de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre a été reporté

Le huitième de finale Mexique-Angleterre ne débutera pas à 2 h, heure néerlandaise. En raison des intempéries qui touchent l'Estadio Azteca, le coup d'envoi est reporté à 3 h, heure néerlandaise (19 h, heure locale), selon le journaliste Ben Jacobs.

Si un moment l’éclaircie avait laissé espérer un coup d’envoi à l’heure initiale, les autorités ont finalement opté pour le report afin d’écarter tout risque lié aux orages persistant autour de l’enceinte.

Ce report s’inscrit dans le cadre des protocoles anti-orages qui seront appliqués lors de la Coupe du monde 2026. Annoncées à l’avance par la FIFA, ces règles s’appuient sur le « protocole orage », déjà utilisé lors de la Coupe du monde des clubs et de plusieurs matchs amicaux internationaux.

Conformément à ce protocole, tout match est immédiatement interrompu ou reporté dès que des éclairs sont détectés dans un rayon de 13 kilomètres autour de l’arène. Les joueurs évacuent alors aussitôt la pelouse tandis que les supporters sont dirigés vers des zones de sécurité. Une période d’attente obligatoire de trente minutes s’applique ensuite.

Si de nouveaux éclairs sont détectés au cours de cette demi-heure, le chronomètre est remis à zéro, ce qui peut considérablement allonger la durée du report.

Composition du Mexique : Rangel ; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo ; Romo, Lira ; Alvarado, Mora, Quiñones ; Jiménez.

Composition de l'Angleterre : Pickford ; Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly ; Rice, Anderson ; Saka, Bellingham, Gordon ; Kane.