Le match Argentine-Suisse met Barcelone dans l’embarras… Que s’est-il passé ?

Julian Álvarez est revenu en force sous les feux des projecteurs après son but décisif lors de la victoire 3-1 contre la Suisse, tôt ce dimanche matin, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Le journal « AS » a commenté : « Il est arrivé tard, mais il est arrivé. Julián Álvarez a inscrit l’un des buts les plus importants du tournoi en quart de finale de la Coupe du monde contre la Suisse. Le but de la victoire. En prolongation. »

Et d’ajouter : « Un but qui prouve que les 150 millions d’euros réclamés par l’Atlético de Madrid pour son transfert restent justifiés. Que tous ceux qui souhaitent le recruter préparent leur chèque. »

Son cri de joie en était la meilleure preuve. C’était un moment dont l’attaquant de l’Atlético avait cruellement besoin. Alvarez a déclaré après le match : « Ça a été un véritable soulagement. Nous savions que ce serait un match difficile et compliqué. La présence d’un joueur supplémentaire a parfois rendu les choses plus difficiles, mais l’essentiel, c’est que nous ayons gagné. »

Il a ajouté : « Il y a toujours beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais nous restons concentrés sur nous-mêmes. Il faut savoir encaisser la souffrance ; c’est le cas à chaque match de Coupe du monde. Lionel Messi est une bête, le meilleur de l’histoire ; il n’y a pas de mots pour le décrire. Il reste deux matchs, et nous allons tout faire pour tout gagner. »

Après un début de saison perturbé par une blessure à la cheville, il a progressivement retrouvé sa place de titulaire. Reste qu’il peinait encore à retrouver son niveau, enchaînant les matches sans marquer ni se montrer à son avantage.

La situation s’est encore compliquée après ses déclarations à l’issue du premier match, où il a affirmé que la meilleure solution pour toutes les parties était de chercher un autre club, laissant entendre un départ de l’Atlético.

Sous les feux des projecteurs, le poids de son transfert record a pesé sur ses épaules. Pourtant, ses qualités uniques expliquent pourquoi l’Atlético veut le conserver et pourquoi Barcelone le courtise : capable de faire basculer les matchs et de marquer des buts impossibles, il figure parmi les attaquants les plus convoités de la planète.

En Argentine, aucun doute ne subsiste ; en Europe, le débat ne fait même pas sens… Les joueurs de sa trempe sont une denrée rare.