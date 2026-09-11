Le Marocain face à la recrue la plus chère : Diaz a-t-il tranché son duel avec Diomandé ?

Il semble que la lutte pour le temps de jeu sur le flanc droit du Real Madrid prenne une nouvelle tournure, après que l'Ivoirien Yan Diomandé s'est retrouvé contraint d'attendre, tandis que Brahim Díaz a saisi sa chance et présenté ses lettres de créance avec force.

Près d'un mois après son arrivée dans la capitale espagnole en provenance de Leipzig, Diomandé, qui a coûté 125 millions d'euros au Real Madrid, en faisant le transfert le plus cher de son histoire, cherche toujours sa première apparition dans le onze de départ.

Selon le journal espagnol « As », le joueur ivoirien a jusqu'à présent participé à 83 minutes sur les 360 disputées par le Real Madrid en Liga, soit seulement 23 % du total des minutes de l'équipe, malgré les nombreuses absences qui ont frappé les rangs des Merengues.

La confrontation face à l'Inter Milan en Ligue des champions semblait une occasion idéale d'offrir à Diomandé sa première titularisation, d'autant qu'elle aurait constitué la grande apparition du joueur arrivé à Madrid dans le cadre d'un transfert colossal, mais José Mourinho a préféré temporiser.

L'entraîneur portugais a déclaré avant le match : « Diomandé est arrivé le dernier jour du marché des transferts, et il doit progresser pas à pas. »

Une forte concurrence sur le flanc droit

La tâche de Diomandé ne semble pas aisée compte tenu du grand nombre d'options dont dispose Mourinho à ce poste, après que le flanc droit a souffert d'un manque évident d'éléments, avant de se transformer en une zone encombrée d'options.

Arda Güler arrive en tête des concurrents, après avoir débuté comme titulaire lors de 3 des 4 matchs pour lesquels il était disponible, aux côtés de Díaz, ainsi que de Rodrygo à son retour de blessure, sans oublier Endrick.

Quant à Brahim Díaz, il a obtenu face à l'Inter sa deuxième titularisation de la saison, profitant des absences qui ont frappé l'équipe, en tête desquelles celle de Rodrygo, tandis qu'Endrick était déjà rétabli.

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Díaz saisit sa chance

Avec les nombreuses absences dont a souffert le Real Madrid lors de son premier match en Ligue des champions, Mourinho a décidé de titulariser Brahim Díaz au poste d'ailier droit, offrant ainsi au joueur marocain une occasion idéale de prouver sa légitimité dans la course à une place de titulaire.

Et de fait, Díaz n'a pas gaspillé sa chance.

Alors que le Real Madrid reculait dans ses zones sous la pression des tentatives de l'Inter Milan, le joueur de la sélection du Maroc a réussi à jouer un rôle déterminant et à faire basculer le match en faveur de son équipe.

Son empreinte la plus marquante est survenue lorsqu'il a profité de la pression exercée par le Real Madrid à proximité de la surface de réparation de l'Inter, pour adresser une passe à Kylian Mbappé, qui a exploité son déplacement et s'est présenté seul face au gardien avant d'inscrire le but de l'avance.

Díaz aurait pu quitter le stade Santiago-Bernabéu avec trois passes décisives, sans le gaspillage des occasions qu'il avait créées par les joueurs du Real Madrid, après avoir adressé un autre ballon à Jude Bellingham à la suite d'un effort individuel remarquable, puis avoir placé Mbappé face au but sur une troisième occasion.

Malgré un bilan offensif incomplet, Brahim a continué à assumer ses tâches défensives et son pressing haut, et a tenté de contribuer à inscrire le troisième but du Real Madrid jusqu'à sa sortie du terrain.

Diomandé entre tardivement

À seulement 10 minutes de la fin du match, Mourinho a décidé de lancer Diomandé à la place de Díaz, qui a quitté la pelouse du stade Santiago-Bernabéu sous de grands éloges après avoir été l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid lors de la rencontre.

Dans les minutes dont il a bénéficié, l'Ivoirien n'a pas réussi à laisser une empreinte claire, à l'exception de quelques tentatives individuelles qui n'ont pas abouti comme il se doit.

Ainsi, le tableau qui paraissait clair en début de saison s'est modifié. Alors que Diomandé semblait le candidat le plus en vue pour obtenir davantage de minutes, les circonstances se sont imposées pour le placer face à Díaz dans une course ouverte au poste d'ailier droit.

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