Le Maroc surprend Hakimi avec une célébration exceptionnelle avant d’affronter le Canada

Dans une atmosphère empreinte de fierté et de reconnaissance, la sélection marocaine a rendu hommage à l’un de ses joueurs phares, juste avant d’aborder l’une des étapes majeures de son parcours en Coupe du monde 2026.

La Fédération royale marocaine de football a donc organisé une cérémonie pour honorer Achraf Hakimi, qui fêtera sa 100e sélection avec les « Lions de l’Atlas », signe de la haute estime dans laquelle est tenu le latéral droit après des années de dévouement et d’excellence sur la scène internationale.

Les Lions de l’Atlas s’apprêtent à affronter le Canada au stade de Houston, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, première édition organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La Fédération royale marocaine de football a organisé cette cérémonie au siège de la sélection à Houston, en présence du président de la fédération, Fawzi Lakjaâ, ainsi que des membres des staffs technique, médical et administratif, ainsi que l’ensemble des joueurs, dans une atmosphère de fierté et de reconnaissance pour le parcours et les contributions remarquables d’Hakimi sous le maillot des « Lions de l’Atlas ».

Au cours de la cérémonie, Achraf Hakimi a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour son soutien constant au football marocain, soulignant que cet engagement royal a favorisé le développement de la discipline et permis de nombreuses réussites sur les scènes continentale et internationale.

Il a également remercié le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Lakjaâ, ainsi que les membres des staffs technique, médical et administratif, sans oublier ses coéquipiers, saluant un geste qui incarne l’esprit de famille au sein des « Lions de l’Atlas ».

La star des « Lions de l’Atlas » a souligné que le franchissement de la barre des 100 sélections constituait une étape exceptionnelle dans sa carrière footballistique, précisant que cet exploit lui donnait une motivation supplémentaire pour continuer à travailler et à donner le meilleur de lui-même afin d’honorer le maillot de l’équipe nationale marocaine et de remporter de nouveaux succès dans la période à venir.

De son côté, Fawzi Lakjaâ a salué les performances exceptionnelles et constantes d’Achraf Hakimi au sein de la sélection marocaine, louant son grand professionnalisme et son engagement tant sur le terrain qu’en dehors, et soulignant que le franchissement de la barre des 100 sélections incarne le parcours d’un joueur de classe mondiale qui a su porter haut les couleurs du football marocain sur les plus grandes scènes, et l’un de ses ambassadeurs les plus influents à l’échelle internationale.