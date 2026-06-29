Le Maroc, fort de ses 64 sélections, a balayé la provocation de Geert Wilders

Nordin Amrabat qualifie de « puérile » la publication Instagram de Geert Wilders. Le président du groupe parlementaire du PVV y apparaît en arbitre virtuel expulsant un joueur marocain, avec la légende « ça va aller ». La publication a suscité un vif émoi à la veille du match Pays-Bas - Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

« Le football rassemble. Que Geert Wilders dise ce qu’il veut. Il cherche à surfer sur l’effervescence de la Coupe du monde, le plus grand événement sportif planétaire. Le football unit les gens. Le respect et la cohésion priment sur la division, et c’est précisément ce qu’il cherche à semer », a déclaré l’attaquant du Wydad Casablanca au journal De Telegraaf.

L’ancien attaquant, passé par le PSV et Galatasaray, regrette également le coup d’envoi tardif : « C’est regrettable que la rencontre commence à trois heures du matin. Un coup d’envoi à vingt heures aurait permis aux voisins néerlandais et marocains de suivre la rencontre en toute sérénité, autour d’un thé et de quelques gâteaux marocains. »

L’attaquant de 39 ans a porté 64 fois le maillot du Maroc, inscrivant au passage sept buts. Son frère Sofyan, lui, est présent au Mondial et a disputé l’intégralité de la rencontre face à Haïti (4-2).

Les Pays-Bas et le Maroc s’affronteront mardi à 3 h du matin pour le seizième de finale de la Coupe du monde. À Monterrey, au Mexique, les deux équipes se disputeront une place en huitième de finale, qui aura lieu samedi à Houston.

En cas de succès, les Pays-Bas défieront le Canada, vainqueur dimanche de l’Afrique du Sud (0-1) au terme d’un match accroché. Un éventuel quart de finale les opposerait ensuite à la France ou à l’Allemagne.