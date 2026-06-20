La sélection brésilienne a dominé Haïti 3-0 ce samedi matin (heure de Greenwich), lors de la 2^e journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026, et se rapproche ainsi d’une qualification pour le tour suivant.

La rencontre a été marquée par la brillante performance de Vinícius Júnior, la star du Real Madrid, qui a confirmé son influence grandissante au sein de la Seleção en inscrivant un but et en participant ainsi à une nouvelle victoire sur la scène internationale.

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Selon le site français « Stats Foot », le Brésil a remporté 9 des 10 matchs où Vinícius a marqué en sélection, le seul autre résultat étant un nul 1-1 contre le Maroc.

Cette victoire permet en outre à la Seleção de préserver un record historique en Coupe du monde : elle reste invaincue face aux sélections de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) dans l’épreuve.

En dix rencontres mondiales face à la CONCACAF, la Seleção a obtenu neuf succès et un nul, restant invaincue ; un bilan qui lui octroie le record du plus grand nombre de matchs disputés contre une même confédération sans la moindre défaite.



