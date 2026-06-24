La rencontre entre le Maroc et Haïti, disputée tôt ce jeudi matin lors de la troisième et dernière journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026, a été marquée par plusieurs records historiques pour le football marocain, tant au niveau de la sélection nationale que de certaines de ses stars.

Les Lions de l’Atlas abordaient cette rencontre avec l’ambition d’un exploit continental, ayant porté leur total à 26 matchs disputés en phase finale, égalant ainsi le record camerounais du plus grand nombre de rencontres jouées par une nation africaine en Coupe du monde, d’après les données du site spécialisé français « Stats Foot ».

Un total qui atteste de l’ascension des Lions de l’Atlas sur la scène internationale, notamment grâce à leurs performances de plus en plus abouties au fil des éditions.

Sur le plan individuel, Achraf Hakimi a renforcé sa place parmi les légendes du football marocain en disputant son 31^e match avec les Lions de l’Atlas lors des grands tournois (Coupe du monde + Coupe d’Afrique des nations), dépassant ainsi le record précédent de 30 rencontres partagées avec Youssef En-Nesyri.

Le capitaine des Lions de l’Atlas dépasse ainsi le précédent record qu’il détenait conjointement avec Youssef En-Nesyri, auteur de 30 sélections dans ces deux compétitions.

Le joueur du Paris Saint-Germain se rapproche ainsi à grands pas du cap des 100 sélections, avec désormais 99 capes à son actif.

En tête de ce classement historique, Noureddine Naybet totalise 115 sélections, devant Hakimi (99), Ahmed Feras (94), Yassine Bounou (93) et Youssef En-Nesyri (92).

Sofiane Amrabat, entré en jeu contre Haïti, est devenu le deuxième Marocain après Hakimi à prendre part à trois phases finales de Coupe du monde.

Amrabat, entré en jeu contre Haïti, a manqué les matches face au Brésil et à l’Écosse.

Les deux hommes disputent ainsi leur troisième Coupe du monde après les éditions 2018, 2022 et 2026.