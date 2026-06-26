Le Maroc défie un crack néerlandais en Coupe du monde

La sélection marocaine aborde un rendez-vous crucial : les « Lions de l’Atlas » défient les « Moulins à vent » néerlandais en 32^e de finale de la Coupe du monde 2026, avec pour objectif de rallier les huitièmes.

Le match se tiendra au stade de Monterrey, dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, organisée pour la première fois conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les Lions de l’Atlas ont aligné des performances solides et régulières tout au long de la compétition, confirmant leur statut de force émergente sur la scène internationale grâce à un jeu fondé sur la discipline tactique, la solidité défensive et une combativité de tous les instants.

Les « Lions de l’Atlas » ont d’ailleurs déjà démontré leur force de caractère en arrachant le match nul (1-1) face au Brésil lors de l’ouverture, prouvant qu’ils étaient prêts à se battre pour aller loin dans la compétition.

Les Marocains ont ensuite dominé l’Écosse 1-0 puis battu Haïti 4-2, validant ainsi leur billet pour les huitièmes de finale avec autorité.

De son côté, la sélection néerlandaise a réalisé un parcours solide en phase de groupes : elle a débuté sa campagne par un match nul passionnant face au Japon (2-2), puis a remporté une large victoire contre la Suède (5-1), avant de conclure la phase de groupes par une victoire méritée contre la Tunisie (3-1).

La tâche s’annonce d’autant plus ardue que les Pays-Bas possèdent un palmarès remarquable en Coupe du monde : selon le site français « Stats Foot », la « Orange » n’a jamais été éliminée avant les quarts de finale lors de ses onze premières participations, statistique qui souligne sa solidité en phase à élimination directe et confère à cette affiche un enjeu majeur.