Le Maroc brille avec un nouveau titre et une qualification pour la Coupe du monde

L'équipe du Maroc a conservé son titre de championne d'Afrique de basket-ball en fauteuil roulant après avoir battu l'Afrique du Sud.

Les Lions de l'Atlas ont battu l'Afrique du Sud en finale sur le score de 59 à 42, conservant ainsi le titre qu'ils avaient remporté lors de l'édition 2017.

La sélection marocaine s'était qualifiée pour la finale du championnat, qui s'est déroulé en Angola, après avoir battu le Sénégal 55 à 47.

Abdelhak El Haddawi, entraîneur adjoint de la sélection marocaine, a déclaré que les Lions de l'Atlas avaient assuré leur qualification pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra à Ottawa.

« Je remercie les joueurs pour leur combativité, leur discipline et leur engagement tout au long du tournoi », a ajouté El Haddawi dans des déclarations à l'Agence maghrébine de presse.

La sélection marocaine s'était imposée face à l'Égypte, au Kenya, au Sénégal et à l'Afrique du Sud, avant de remporter le titre continental.

Lire aussi

Guardiola : « Salah est l'un des plus grands... et mérite un grand adieu »