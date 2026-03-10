Le maillot du Real Madrid vaut 300 millions !

Le club est sur le point de signer de nouveaux contrats avec deux sponsors majeurs, des accords de principe ayant déjà été conclus.

Ces derniers mois, le Real Madrid a cherché à renouveler ses contrats de sponsoring avec Adidas, son équipementier, et Fly Emirates, son sponsor principal maillot. Il a été demandé aux deux entreprises d'augmenter leurs versements mensuels au Bernabéu, ce qu'elles ont accepté.

Ainsi, des accords ont été trouvés entre le Real Madrid et Adidas/Fly Emirates, selon Onda Cero (via MD). Les deux sponsors resteront partenaires du club jusqu'en 2031 et, grâce à l'augmentation des revenus, le maillot des Merengues vaut désormais 300 millions d'euros.

Le maillot du Real Madrid est le plus lucratif du football mondial, devant ceux de clubs comme Barcelone et Manchester United. Adidas, Fly Emirates et HP, sponsor de la manche, verseront conjointement 300 millions d'euros au club par saison une fois les accords finalisés dans les prochaines semaines.