Walid Regragui est devenu un candidat pour prendre en main la sélection de l'Équateur, l'ancien sélectionneur du Maroc se montrant intéressé par sa première expérience d'entraîneur en Amérique du Sud.

Le réseau Africa Soccer, citant des informations de la presse équatorienne, a rapporté que Regragui fait partie des noms étudiés par la Fédération équatorienne pour succéder à Sebastián Beccacece à la tête de l'équipe première.

La sélection de l'Équateur s'était qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, avant d'être éliminée par le Mexique.

Selon ces informations, des proches de Regragui ont indiqué aux parties concernées qu'il était ouvert à l'idée de diriger la sélection de l'Équateur, à condition que les négociations entre les deux camps se déroulent d'une manière qui le satisfasse.

Regragui n'est pas le seul nom en vue sur la liste de la Fédération équatorienne, qui comprend également le Portugais Paulo Bento, les Argentins Marcelo Gallardo et Eduardo Domínguez, ainsi que les entraîneurs espagnols Miguel Ángel Ramírez et Robert Moreno.

La Fédération équatorienne vise à nommer le nouvel entraîneur avant la deuxième semaine du mois prochain, afin de lui laisser suffisamment de temps pour préparer les trêves internationales prévues en septembre, octobre et novembre.