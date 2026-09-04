Il y a tout juste deux ans, Robert Andrich s’était fait remarquer de tous les fans de football en Allemagne : lors de l’Euro à domicile, il figurait, de manière assez surprenante, dans le onze de départ à chaque match de l’équipe alors dirigée par Julian Nagelsmann et se distinguait visuellement avec ses cheveux roses, ainsi que sportivement par son impact sans concession dans les duels. Il couvrait les artistes et distributeurs de ballons Toni Kroos et Ilkay Gündogan, avant que l’équipe d’Allemagne ne s’incline de manière dramatique en quart de finale face à l’Espagne, future championne d’Europe.

Depuis, Andrich n’est plus en odeur de sainteté en sélection, et Nagelsmann ne l’a pas retenu pour la Coupe du monde de cet été. En club aussi, ses perspectives devenaient de plus en plus sombres : Carles Martinez a pris les commandes sur les bords du Rhin après la saison précédente décevante, au cours de laquelle Leverkusen avait manqué la Ligue des champions en terminant sixième. Et l’Espagnol a rapidement fait comprendre qu’il ne comptait pas sur Andrich.

Il lui a retiré le brassard de capitaine à la mi-août pour le confier à Edmond Tapsoba. « À l’heure actuelle, il occupe plutôt d’abord un rôle secondaire à ce poste au milieu de terrain », a déclaré Martinez, avant d’ajouter : « Au moins, il sait désormais à quoi s’en tenir. Ainsi, il peut se préparer à ce qui pourrait être le mieux pour lui et le mieux pour nous. » Ce qui serait le mieux pour toutes les parties du point de vue de l’entraîneur semblait alors évident pour tout le monde : la séparation.

La situation d’Andrich rappelle celle de Leon Goretzka au Bayern Munich, à qui l’entraîneur Vincent Kompany et les autres dirigeants bavarois n’avaient également présenté, à l’été 2024, que la perspective du banc afin de le pousser vers un départ.

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Après la destitution d’Andrich de son rôle de capitaine, sa femme Alicia est intervenue une première fois. Elle avait bien sûr pris connaissance de la rétrogradation de son mari et n’a posté qu’une seule phrase, en espagnol de manière appropriée, afin que des entraîneurs comme Carles Martinez puissent eux aussi la comprendre sans problème : « Le karma s’en chargera. » Par la suite, elle a nié sur les réseaux sociaux que ce sujet soit visé, mais cela n’a fait qu’amplifier encore davantage l’affaire.

Le dossier Andrich ne se concrétise pas davantage à Francfort et Leipzig

Robert Andrich ne voulait pas plus se satisfaire de ce nouveau rôle secondaire que, vraisemblablement, sa femme, si bien que des clubs de Bundesliga comme l’Eintracht Francfort et le RB Leipzig auraient flairé leur chance et pris des renseignements sur le joueur de 31 ans. Le dossier n’était toutefois pas encore devenu vraiment concret avant le week-end dernier, si bien que la conférence de presse de Carles Martinez avant l’ouverture de la Bundesliga à Elversberg a fourni un nouveau sujet de discussion.

À la question de savoir si le coach avait parlé avec Andrich de son rôle pour la saison, il a répondu dans un anglais hésitant : « Honnêtement, je ne parle pas avec lui. » Une place de second plan à l’horizon et aucun lien direct avec le coach : vendredi encore, tout laissait penser à un départ rapide d’Andrich.

Puis est venu le début de saison de Bayer en Bundesliga à Elversberg, au cours duquel les visiteurs étaient déjà menés 2-0 après même pas dix minutes, avant de s’incliner 3-2. S’en est suivie la deuxième intervention d’Alicia Andrich : elle a liké le post « Petkov entre dans l’histoire : premier but en BL pour Elversberg » publié par le kicker, avant de retirer ce like quelques heures plus tard. Sans Andrich, resté 90 minutes sur le banc, les Leverkusenois ont vécu un match très compliqué chez le promu – et cela a visiblement plu à sa femme, du moins brièvement.

Robert Andrich est-il de nouveau nécessaire à Bayer ?

La question de savoir si cette défaite décevante a été à l’origine du revirement opéré peu après par les dirigeants de Leverkusen dans le dossier Andrich restera sans réponse, mais cela semble probable. De plus, Exequiel Palacios, l’un des joueurs du milieu défensif de Bayer, avait rejoint le promu de Premier League Ipswich. Comme Kennet Eichhorn, un autre candidat pour l’axe, est indisponible pour une longue durée et qu’Equi Fernandez n’a pas su confirmer à Elversberg sa très bonne préparation, Robert Andrich est soudain redevenu demandé. « Il est ici. C’est un leader de notre équipe », a déclaré Carles Martinez après la défaite. Et soudain, « leader » sonnait bien différemment de « rôle secondaire ».

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L’entraîneur a toutefois aussi précisé qu’il avait mal formulé son commentaire selon lequel il ne parlait pas à Andrich : « Oui, j’ai dit que je ne parlais pas avec Robert. La phrase correcte aurait dû être : je n’ai pas encore reparlé avec lui depuis le départ d’Exequiel Palacios », a-t-il clarifié samedi. Après ce rétropédalage verbal, le kicker a annoncé lundi que Robert Andrich, au terme d’un spectaculaire retournement de situation, ne quitterait finalement pas le club et resterait à Bayer.

Reste à savoir si, comme l’avait annoncé Alicia Andrich, ce fameux karma si souvent invoqué a provoqué ce changement d’avis. Dans le football, beaucoup de choses peuvent changer très vite – et Robert Andrich pourrait bien en apporter la prochaine preuve. À titre de comparaison, Leon Goretzka s’était de nouveau imposé sur le devant de la scène au Bayern après quelques mois passés sur le banc à la fin de l’automne 2024. La saison dernière, il était alors redevenu soudainement titulaire au FCB, avant de rejoindre Aston Villa – deux ans après avoir été, comme Robert Andrich aujourd’hui, verbalement poussé vers la sortie.