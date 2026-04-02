Le joyau de Côme : Nico Paz et le retour de la maîtrise technique en Serie A

Quand on pense aux joueurs créatifs, Nico Paz vient-il rapidement à l'esprit ?

La plupart citeraient naturellement Rayan Cherki, Lamine Yamal, Michael Olise, Désiré Doué, Vinícius Júnior ou Cole Palmer. Après des années d’un football de plus en plus structuré et axé sur les systèmes, nous assistons enfin au retour de joueurs qui ressemblent à des artistes, des joueurs qui nous rappellent pourquoi nous sommes tombés amoureux de ce sport.

Cette évolution n’est pas le fruit du hasard. L’essor du marquage individuel agressif et des systèmes de pressing haut a modifié les exigences du jeu offensif. Pour percer ces structures, il faut souvent davantage de génie technique individuel que de combinaisons répétées ou de surnombres positionnels. En conséquence, nous entrons dans une phase où la qualité technique n’est pas seulement esthétique, mais nécessaire.

Ce qui rend cette nouvelle génération encore plus fascinante, c'est qu'elle allie flair et efficacité. La créativité n'est plus dissociée de l'efficacité.

Nico Paz est passé largement inaperçu ces deux dernières années, mais cette saison, il a fait un bond en avant significatif. Jouant un rôle clé dans l’ascension de Côme, il s’impose comme l’un des profils les plus intrigants de la Serie A.





Nico Paz Saison 2025-26 : talent et efficacité

Bon nombre des meilleures performances de Côme cette saison ont été portées par Nico Paz, qui a su mener le jeu. L'une de ses premières performances marquantes a eu lieu contre la Lazio, où il a offert une passe décisive pour le premier but grâce à un exploit individuel, avant de marquer sur coup franc pour sceller la victoire, une prestation qui a immédiatement donné le ton pour sa saison.

Sa carte d'action offensive reflète clairement cette influence.

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Actions offensives actuelles de Nico Paz pour la saison 2025-2026

Le volume à lui seul est impressionnant, mais surtout, cela montre un joueur bénéficiant d’une réelle liberté. Paz n’est pas confiné à une seule zone. Il évolue dans tout le dernier tiers, même s’il a clairement tendance à se décaler vers l’espace intermédiaire droit, où il peut combiner, porter le ballon et tirer.

Avec 10 buts et 6 passes décisives en jeu ouvert, c'est un rendement d'élite pour un joueur encore en développement, surtout au sein d'une équipe en lice pour une place européenne. Il ne s'agit pas seulement de talent, mais aussi de résultats concrets.

Il y a cependant des questions intéressantes sous la surface. Paz surpasse actuellement son xG, ce qui soulève la question habituelle de la durabilité. S'agit-il d'une bonne passe, ou cela reflète-t-il une véritable qualité de tir ?

Le profil de ses tirs offre quelques indices. Il tente un nombre relativement élevé de tirs de loin, ce qui peut gonfler la variance, mais il est aussi régulièrement impliqué dans des séquences menant à des occasions de grande qualité. Cet équilibre entre le volume et l’implication dans des phases offensives solides suggère qu’il ne s’agit pas uniquement d’une finition non durable.

Mais surtout, il tourne souvent et avec détermination, ce qui est généralement un bon signe pour sa production à long terme.

Ce qui rend Paz particulièrement fascinant, c'est qu'il allie cette efficacité à un sens du style. Il n'est pas seulement efficace, il est expressif.

À bien des égards, il rappelle une époque révolue de la Serie A, où les équipes d’élite s’articulaient autour de numéros 10 dotés d’un talent technique exceptionnel. Des joueurs à qui l’on confiait une responsabilité créative plutôt que de leur imposer des contraintes de placement strictes.

Ce profil a progressivement disparu avec l'essor des systèmes à trois défenseurs et le déclin des meneurs de jeu centraux traditionnels. Paulo Dybala était sans doute l'un des derniers exemples marquants du championnat, et même son rôle est devenu plus difficile à maintenir au sein de structures tactiques en constante évolution.

Paz suggère toutefois qu’il pourrait encore y avoir de la place pour ce type de joueur. Non pas comme un luxe, mais comme une solution fonctionnelle aux systèmes défensifs modernes.

Joueurs similaires

Pour mieux comprendre le profil de Nico Paz, j’ai exploré ses données Wyscout et identifié des joueurs comparables dans les cinq meilleurs championnats. Les critères de sélection étaient simples : moins de 23 ans, gaucher et évoluant à des postes offensifs créatifs.

Cela donne une cohorte particulièrement intéressante.

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Joueurs gauchers de moins de 23 ans présentant un profil similaire issus des meilleurs championnats

Des noms tels qu'Arda Güler, Cole Palmer, Matías Soulé, Lamine Yamal et Maghnes Akliouche se distinguent immédiatement. Bien que leurs parcours diffèrent, ils partagent avec Paz des traits de caractère essentiels : une maîtrise technique, un sens des responsabilités créatives et la capacité à allier flair et efficacité.

Ce qui frappe, c'est le niveau de talent de ce groupe. Il ne s'agit pas seulement de comparaisons stylistiques, ce sont certains des jeunes attaquants les plus prometteurs du football européen à l'heure actuelle.

Güler incarne une créativité maîtrisée, s'épanouissant entre les lignes grâce à une base technique raffinée. Palmer allie efficacité et improvisation et a déjà traduit son jeu en résultats de haut niveau. Soulé apporte de la verticalité et fait preuve d'une forte intention offensive, en particulier lors des phases de transition. Yamal redéfinit déjà les attentes à son âge, combinant imprévisibilité et prise de décision. Akliouche, quant à lui, est depuis longtemps l'un des créateurs les plus élégants de la Ligue 1, faisant progresser le jeu de manière constante dans des espaces restreints.





Alors, où se situe Nico Paz au sein de ce groupe ?

Ce qui le distingue légèrement, c'est son équilibre entre liberté et implication. Comparé à certains de ces joueurs qui évoluent dans des rôles plus structurés ou sur des postes plus excentrés, Paz semble plus omniprésent. Sa carte de déplacement montre un joueur constamment impliqué dans les phases offensives, plutôt qu'un joueur qui attend son heure dans des zones isolées.

En termes de rendement, il est déjà compétitif. En termes d'impact stylistique, il a sa place dans ce groupe.

La question n'est pas tant de savoir s'il a sa place parmi eux, mais plutôt quel est son potentiel par rapport à un groupe qui compte déjà certaines des jeunes stars les plus confirmées d'Europe.

Conclusion

La trajectoire de Nico Paz s'accélère. Son premier but international est un nouveau jalon pour un joueur qui se forge progressivement une réputation et des responsabilités, et une place dans la sélection pour la prochaine Coupe du monde semble désormais un objectif réaliste plutôt qu'une ambition lointaine. Ajoutez à cela un titre de Jeune joueur de la saison et de multiples distinctions de Joueur du mois, et son profil devient difficile à ignorer.

Au-delà des chiffres et des distinctions, il y a une vérité plus simple. Paz est l’un des rares joueurs de Serie A que l’on choisirait activement de regarder. Pas seulement pour son efficacité, mais pour son jeu. Dans un championnat défini par la structure et le contrôle, il apporte de l’imprévisibilité sans sacrifier le rendement.

C'est cet équilibre qui rend sa prochaine étape si importante.

Un transfert au Real Madrid semble de plus en plus probable, mais cela soulève des questions légitimes. Madrid compte déjà dans ses rangs des joueurs évoluant à des postes créatifs similaires, et la concurrence pour ces postes est intense. Le risque ne réside pas dans la qualité, mais dans le contexte. Nous avons vu des joueurs talentueux peiner à s’imposer dans des situations comparables, en particulier lorsque le temps de jeu nécessaire à leur progression est irrégulier.

D'un point de vue purement développemental, rester en Serie A, où il est au cœur d'un projet et où on lui garantit des responsabilités, pourrait lui offrir un parcours plus clair vers le perfectionnement et une croissance durable. Une ou deux saisons supplémentaires en tant que pivot pourraient le faire passer du statut de talent prometteur à celui de leader offensif accompli.

Dans le même temps, les joueurs d’élite sont inévitablement attirés par des environnements d’élite. S’il est géré correctement, un transfert à Madrid pourrait accélérer son développement, l’exposer à des exigences tactiques et techniques plus élevées, et accroître sa valeur à long terme tant sur le terrain que sur le marché.

Une chose est claire : Nico Paz n'est plus un espoir à suivre. Il est déjà performant, influence déjà les matchs et appartient déjà à une catégorie de joueurs capables de faire basculer les rencontres grâce à leur technique et à leur prise de décision.

La seule question qui reste n'est pas de savoir s'il atteindra le sommet, mais à quelle vitesse, et dans quel environnement il choisira de le faire.







