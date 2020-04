Le jour où Florentino Perez a offert deux ans de contrat à Zidane sur une plaisanterie

Juste après son dernier match au Real Madrid, Zinedine Zidane a reçu une offre très généreuse, suite à une plaisanterie de Robinho.

Zinedine Zidane a raccroché le 7 mai 2006, après un match où le a fait match nul avec à l'Estadio Santiago Bernabeu, mais le Français aurait pu continuer à jouer pour Los Blancos.

Quelques minutes après le match, l'ancien arrière droit du Real Madrid, Cicinho, a rappelé une anecdote qui aurait pu voir Zidane étendre sa carrière au Real.

"Lors de son match d'adieu, Zidane était très ému", a déclaré Cicinho à ESPN. "Et nous aussi, puisqu'il était une légende qui allait arrêter de jouer au football. Puis Florentino Perez est entré dans le vestiaire et a salué les joueurs un par un. Ce qui s'est passé ensuite a été inoubliable"

"Robinho a plaisanté, 'Président, Zizou a déclaré que s'il signait un contrat de deux ans pour 6,5 millions d'euros [le salaire le plus élevé de l'équipe à l'époque], il n'arrêterait pas de jouer"., a encore dévoilé le latéral brésilien. La réaction de Perez ? Préparer le contrat.

"Tout le monde a ri, mais Florentino était sérieux et a dit à Zidane:" Si tu veux, je vais apporter le papier à signer.' Zidane a réfléchi un instant, l'a regardé et a dit: 'Non, non ... je ne veux plus continuer."

La carrière de Zidane s'achévera en finale du Mondial 2006 face à l' de Materazzi.