Le joueur prêté par le PSV, Isaac Babadi, brille pour ses débuts avec le Sparta

Le Sparta Rotterdam et le PEC Zwolle ont dû se partager les points vendredi soir au terme d’un match plaisant. Au Het Kasteel, le score a été de 2-2. Ce fut une belle soirée pour Isaac Babadi, prêté par le PSV : il a marqué d’entrée pour ses débuts.

Les deux équipes se sont procuré des occasions en début de match, et Milan Zonneveld a semblé être le premier à frapper. Le grand attaquant a catapulté le ballon au fond des filets de la tête, mais le but a été refusé. Une faute aurait été commise dans la surface de réparation.

Peu après, le ballon a fini au fond de l’autre côté. Après une belle action, Dylan Mbayo a transmis le ballon à Ibrahim Cissoko, qui est repiqué dans l’axe avant de conclure d’une belle frappe dans le petit filet opposé : 0-1. La joie était du côté du PEC, qui a pris confiance en une issue favorable.

Cette confiance a toutefois pris un sérieux coup moins de trois minutes plus tard. Le Sparta s’est de nouveau montré dangereux sur corner, avec Zonneveld qui a repris de la tête au fond. Cette fois, le but a bien été accordé : 1-1.

Jusqu’à la pause, le match est resté très animé au Het Kasteel. Ryan Thomas a vu sa frappe lointaine être repoussée, Mitchell van Bergen a testé les réflexes de Jasper Schendelaar et Michael Brouwer a superbement sauvé sur une tentative de Mbayo. Casper Terho a ensuite aussi touché le poteau pour le Sparta.

Le match est aussi resté extrêmement plaisant après la pause. Mbayo a touché la barre, tandis que Terho a frôlé le poteau de l’autre côté. À la 69e minute, le 2-1 pour le Sparta est finalement tombé.

Thomas a perdu le ballon de manière extrêmement négligente dans son propre camp, ce qui a permis à Zonneveld de le récupérer. L’attaquant ne s’est toutefois pas montré égoïste et a glissé le ballon à Babadi, qui l’accompagnait, lequel a subtilement piqué le ballon devant Schendelaar. Des débuts de rêve, donc, pour le joueur prêté par le PSV.

Mais cela n’allait pas s’arrêter là. Un coup franc de Tobias Sommer est arrivé sur la tête de Koen Kostons, qui a magnifiquement placé sa tête au fond : 2-2. Les deux équipes ont dû se contenter du match nul, et c’était assez logique.