Le FC Barcelone continue de s'appuyer sur les talents de la célèbre académie de La Masia. Deux noms ont émergé : Xavi Espart, 19 ans, et Hector Fort, 20 ans, comme les jeunes joueurs les plus en vue ayant suscité l'admiration de l'entraîneur allemand Hansi Flick durant la préparation de la nouvelle saison, dans un contexte de crise financière persistante qui pousse le club catalan à investir dans les produits de sa prestigieuse académie.

Selon le quotidien catalan « Sport », Espart a sacrifié les vacances auxquelles il avait droit après sa belle performance lors du Championnat d'Europe des moins de 19 ans, conscient de l'importance de cet été dans sa carrière footballistique, ce qui a suscité l'admiration du staff technique par sa mentalité professionnelle et sa capacité d'adaptation au poste de latéral droit, malgré sa spécialisation première au milieu de terrain.

Flick a salué la prestation d'Espart en déclarant, à l'issue du stage d'entraînement de l'équipe en Angleterre : « Xavi Espart a livré une prestation remarquable au poste de latéral droit, et il a disputé un excellent match contre Birmingham. Il est évident, à travers les entraînements, qu'il est au sommet de son niveau, et même bien plus que cela. »

De son côté, le joueur catalan a affirmé son ambition en déclarant : « Mon objectif est de rester ici, et je ferai de mon mieux pour que l'entraîneur maintienne sa confiance en moi. J'ai passé de nombreuses années dans ce club, et je sais ce que je dois faire et comment saisir les occasions qui s'offrent à moi. »

Espart s'est illustré hier samedi lors du tournoi triangulaire face à l'Udinese et à Nottingham Forest, où il a montré une entente remarquable avec Karim Adeyemi sur l'aile droite. Il a été titulaire lors des deux matches, pour un total d'une heure de jeu, ce qui rend probable sa place assurée dans l'équipe première aux côtés de Brian Fariñas.

Le contrat d'Espart court jusqu'en 2028, et le directeur sportif Deco a déjà entamé les démarches pour son renouvellement.

Quant à Fort, issu de Les Corts et qui a passé la saison dernière en prêt à Elche, il a abordé la période de préparation avec l'envie de prouver sa valeur. Toutefois, des rapports de presse ont indiqué que le Barça écouterait les offres qui lui seraient soumises lors de la dernière phase du mercato, selon les propos du journaliste Matteo Moretto.

La priorité absolue pour toutes les parties reste que Fort bénéficie d'une chance de jouer régulièrement et de poursuivre sa progression, que ce soit au Camp Nou ou via un nouveau prêt, dans le cadre de la stratégie du club visant à développer ses jeunes talents au milieu de la crise financière persistante.

L'émergence de ces talents s'inscrit dans une large vague de joueurs de La Masia qui ont consolidé leur place dans l'équipe première au cours des cinq dernières années, parmi lesquels Gavi, Balde, Fermin, Lamine Yamal, Bernal et Casado, un phénomène qui a revitalisé les Blaugrana sur les plans sportif, social et financier.