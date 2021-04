Le joli compliment de Karembeu à Benzema

L'ancien joueur du Real Madrid a couvert d'éloges le buteur des merengue dans un entretien à Marca.

Christian Karembeu a comparé Karim Benzema à Raul, expliquant que l'attaquant français peut égaler le statut légendaire de l'Espagnol au Real Madrid.

Benzema à la poursuite de la légende Raul

Raul est le deuxième meilleur buteur du club de tous les temps avec 323 buts, tandis que Benzema est actuellement cinquième sur la liste sur 274.

"C'est un joueur très complet, qui peut jouer à droite ou à gauche", a déclaré Karembeu à propos de Benzema sur Radio MARCA.

"Il a montré son talent en marquant des buts et il est proche d'être comme Raul, même s'il aurait besoin de faire plus de saisons."

"Je pense qu'il se débrouille très bien au Real Madrid. "Il doit rester concentré car il peut augmenter ses records de buts en Ligue des champions. Nous avons de nombreux joueurs à succès qui sont venus de France et il en fait partie, se sentant soutenu par un entraîneur comme Zinedine Zidane qui lui donne confiance."

En effet, l'attaquant français n'est qu'un but derrière Raul en termes de buts en Ligue des champions, qui est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club dans la meilleure compétition européenne.

L'ancien joueur de Lyon en est à sa 17e saison dans la meilleure compétition européenne et a marqué 70 buts pendant cette période, Raul étant assis sur 71.

Benzema n'est dépassé que par Cristiano Ronaldo, avec 105 buts en Ligue des champions en tant que joueur du Real Madrid (134 au total), et par 120 de Leo Messi. À la troisième place, on retrouve Robert Lewandowski, avec 73 buts.

Pour rappel, Raul a eu besoin de 142 matchs et 12013 minutes pour atteindre 71 buts (un but toutes les 169,1 minutes). Le Français a disputé 127 matches et inscrit 70 buts en exactement 9 000 minutes dans la compétition (un but toutes les 128 minutes).