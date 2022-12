Le héros portugais Goncalo Ramos proche d'un club anglais

Le divorce entre Cristiano Ronaldo et Manchester United étant consommé, le plan d'action à Old Trafford est de tourner la page.

United attend l'ouverture du marché hivernal le 1er janvier et Gonçalo Ramos, de Benfica, a été ajouté à la liste des renforts potentiels.

Ramos n'a encore que 21 ans, mais ses performances cette saison avec Benfica ainsi que son triplé contre la Suisse lors de la Coupe du monde ont contribué à le faire connaître. Et parmi les clubs intéressés par sa signature, on trouve United qui, selon ESPN, est prêt à négocier avec le club portugais pour le jeune attaquant.

Il a mis Cristiano sur le banc lors des deux matchs à élimination directe du Portugal à Qatar 2022 (les huitièmes de finale contre la Suisse et le quart de finale contre le Maroc) ; Ramos correspond à la tranche d'âge et à la politique de prix (Benfica envisageait des offres de 20 millions d'euros en début de saison) que United a en tête, mais il n'est pas le seul candidat sur leur liste. D'autres jeunes attaquants sont sur leur radar en ce moment : Cody Gakpo (PSV), Rafael Leão (AC Milan) et João Félix (Atlético Madrid).