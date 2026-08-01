Le héros de la Coupe du monde Ferran Torres se dirige à grands pas vers la sortie du FC Barcelone

Il est tout à fait possible que Ferran Torres ait déjà disputé son dernier match avec le FC Barcelone. L’expert du marché des transferts Matteo Moretto rapporte notamment que l’Espagnol est ouvert à un départ au Paris Saint-Germain et que le transfert pourrait se concrétiser rapidement.

L’intérêt du PSG pour Ferran n’est certainement pas nouveau. À la mi-juillet, Sky Italia avait déjà révélé que les Français souhaitaient faire affaire avec le FC Barcelone, où son contrat court jusqu’à la mi-2027.

Moretto indique que les négociations entre Ferran et Barcelone autour d’un nouveau contrat sont « complètement dans l’impasse » et que c’est aussi pour cette raison qu’il s’intéresse au PSG.

« Les conditions contractuelles entre Ferran et le club français ne posent absolument aucun problème », assure-t-on. « Les deux clubs entreront directement en contact dans les prochains jours afin de négocier le montant définitif du transfert. Le transfert pourrait bientôt s’accélérer. »

Barcelone voudra, malgré le fait que le contrat de Ferran n’arrive à échéance que dans un an, profiter du nouveau statut de l’attaquant. Grâce à sa frappe décisive en prolongation, il a offert à l’Espagne le titre mondial aux dépens de l’Argentine (1-0).

Fabrizio Romano écrit que le PSG et Ferran « restent en contact direct » au sujet d’un transfert et que Barcelone ne souhaite en principe pas vendre. Ce n’est que si Ferran indique officiellement vouloir partir que Barcelone s’ouvrira à des négociations.

Le PSG aurait bien besoin de sang neuf en attaque après les départs de Gonçalo Ramos (AC Milan) et Lee Kang-in (Atlético de Madrid). En outre, le départ de Bradley Barcola est presque certain, tandis que des incertitudes entourent Ibrahim Mbaye.

En plus de Torres, les Parisiens souhaitent aussi ardemment se renforcer avec la star de l’Ajax, Mika Godts. L’ailier gauche est ouvert à cette étape et a trouvé un accord personnel. Le PSG doit désormais encore convaincre l’Ajax.