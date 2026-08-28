Alors que le Barça était en quête d'un attaquant décisif pour compenser les statistiques de Lewandowski et de Ferran Torres, les coulisses du mercato ont révélé une décision controversée dans les couloirs du Camp Nou, dont le protagoniste est l'ancien attaquant de Valence Carlos Espí, qui a finalement atterri sous le maillot du rival, le Real Madrid.

Mais pourquoi le Barça a-t-il écarté l'idée de recruter Espí, alors qu'il était pourtant sur sa table ? Selon ce qu'a révélé le journaliste Siqui Rodríguez dans l'émission « Què T'hi Jugues », la réponse tient en un mot : le pari financier.

Le club catalan a bel et bien étudié le nom de Carlos Espí au cours de l'été, et Deco le considérait comme un bon joueur, doté d'une marge de progression, mais la direction du club s'est heurtée au montant de la clause libératoire, fixé à 25 millions d'euros, un chiffre que le Barça a refusé de payer pour un joueur qui ne serait pas titulaire dans l'effectif de Hansi Flick.

Rodríguez a déclaré : « Carlos Espí a été proposé au Barça, qui le considère comme un bon joueur. Mais ils l'ont refusé, notamment parce qu'ils ne voulaient pas verser 25 millions d'euros pour un joueur qui ne serait pas titulaire. »

Le plan B du Barça : un pari à 1,5 million

Cette décision est intervenue à la suite de l'échec du plan principal, qui visait à recruter Julián Álvarez ainsi qu'un autre attaquant efficace pour compenser les 39 buts inscrits ensemble par Lewandowski et Torres la saison dernière, l'Atlético Madrid ayant totalement fermé la porte à un départ de l'Argentin.

Face à la rareté des avant-centres purs sur le marché, Flick et Deco ont décidé de ne pas prendre de risque et de miser sur des solutions internes provisoires, en alignant Raphinha au poste d'avant-centre, avec la possibilité d'utiliser Gordon, Adiémi et Dani Olmo dans le même rôle, au moins jusqu'en janvier.

Quant au véritable pari du Barça au poste de pointe, il s'agissait d'un autre nom, dont le coût était 16 fois inférieur. Rodríguez précise : « Le pari, c'est Hamza Abdelkarim. Il a coûté 1,5 million d'euros, il est jeune, et ils estiment qu'il peut être une option de rechange, un attaquant décisif. Un pari à 1,5 million d'euros est raisonnable ; en revanche, un pari à 25 millions d'euros est plus risqué. »

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Le Real Madrid saisit l'occasion en or

Cette hésitation catalane, le Real Madrid l'a exploitée avec intelligence. Après le départ de Gonzalo vers la Premier League et son besoin pressant d'un attaquant de remplacement, le club madrilène a bouclé le transfert d'Espí lors d'une opération éclair.

L'attaquant en provenance de Levante n'a pas tardé à répondre : après être entré en jeu comme remplaçant lors de ses deux premiers matches, il a été décisif lors de la rencontre d'ouverture face à l'Espanyol, en inscrivant le but de la victoire à la 90e minute, seulement 10 minutes après son entrée, confirmant que le Barça avait peut-être perdu un pari qu'il aurait pu remporter.