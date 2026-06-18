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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le guerrier s’incline devant Messi : il va marquer 9 buts en 3 matchs

Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Coupe du monde
L. Messi
A. Vidal
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Arturo Vidal, légende du football chilien, a salué la performance de Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde.

Lors de la rencontre face à l’Algérie, Messi a inscrit un triplé lui permettant de rejoindre le Allemand Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Surnommé « le Guerrier » pour son abattage sur le terrain, Vidal a d’ailleurs évolué aux côtés de Messi au FC Barcelone.

Selon le journal « AS », le milieu de terrain chilien a commenté la rencontre sur sa chaîne de streaming en direct. 

Impressionné par la performance de l’attaquant, il a multiplié les commentaires élogieux qui ont rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux.

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« La bête extraterrestre ne se trompe jamais », a commenté Vidal. « Le seul qui joue vraiment en Argentine, c’est Leo, il est tout seul. »

Il a ajouté : « Messi est le seul à se déplacer en pensant au but. Il les a tous surpassés. Et il lui reste encore les matchs contre la Jordanie et l’Autriche… Il va marquer 9 buts en 3 matchs. »

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