Le guerrier s’incline devant Messi : il va marquer 9 buts en 3 matchs

Arturo Vidal, légende du football chilien, a salué la performance de Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde.

Lors de la rencontre face à l’Algérie, Messi a inscrit un triplé lui permettant de rejoindre le Allemand Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Surnommé « le Guerrier » pour son abattage sur le terrain, Vidal a d’ailleurs évolué aux côtés de Messi au FC Barcelone.

Selon le journal « AS », le milieu de terrain chilien a commenté la rencontre sur sa chaîne de streaming en direct.

Impressionné par la performance de l’attaquant, il a multiplié les commentaires élogieux qui ont rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux.

« La bête extraterrestre ne se trompe jamais », a commenté Vidal. « Le seul qui joue vraiment en Argentine, c’est Leo, il est tout seul. »

Il a ajouté : « Messi est le seul à se déplacer en pensant au but. Il les a tous surpassés. Et il lui reste encore les matchs contre la Jordanie et l’Autriche… Il va marquer 9 buts en 3 matchs. »