Le gros troll de Garnacho à Pedri

Alejandro Garnacho a trollé Pedri et Barcelone sur les réseaux sociaux où on le voit copier la célébration du premier avec une légende insolente.

Pedri, blessé, n'a pas pu participer à la défaite 2-1 du FC Barcelone face à Manchester United en barrage de l'Europa League, mais cela n'a pas empêché Garnacho de s'en prendre à son adversaire.

Le but de Robert Lewandowski en première période, depuis le point de penalty, s'est avéré insuffisant face aux buts des Brésiliens Fred et Antony, qui ont permis à Manchester United de revenir en force à Old Trafford. Garnacho a été introduit à la 67e minute par Erik ten Hag et le jeune homme a prouvé sa valeur. Après le match, le jeune homme a publié une photo sur Instagram où il a copié la célébration de Pedri et a légendé : "La grande équipe se qualifie."

Garnacho s'est épanoui sous les ordres de Ten Hag et a déjà été décisif à dix reprises cette saison, dont quatre réalisations en 29 apparitions. Il a été récemment rapporté que United est prêt à le récompenser avec un contrat à long terme pour ses performances impressionnantes avec une prolongation jusqu'en 2028, son contrat actuel devant expirer l'an prochain.

Le jeune homme de 18 ans espère s'imposer dans le onze de départ lorsque United affrontera Newcastle United en finale de l'EFL Cup, dimanche au stade de Wembley.