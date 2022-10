Le GROS problème d'Ancelotti avant le Clasico

Le Real Madrid aborde le Clasico avec une équipe bien rodée. Seul Thibaut Courtois manque à l'appel pour Carlo Ancelotti.

Cependant, il y a un secteur clé qui pourrait susciter des doutes. Le côté droit de l'attaque a traditionnellement été réservé à Fede Valverde au cours des six derniers mois lors des grands matchs, mais la bonne forme de Rodrygo Goes pourrait amener Ancelotti à y repenser, selon Diario AS.

Le milieu de terrain devrait être composé de Luka Modric et Toni Kroos, plus un autre. Jusqu'à présent, Aurélien Tchouameni a été un titulaire et a remplacé sans problème Casemiro, qui est parti.

Cependant, cela signifie que Fede Valverde serait soit écarté, soit contraint de jouer sur le côté droit. Ces dernières semaines, Ancelotti a déclaré que Rodrygo faisait partie de son onze de gala, mais avec le retour de Karim Benzema et Vinicius Junior sur la gauche, Ancelotti devra prendre une décision entre Rodrygo, Tchouameni ou Valverde.

Il semble plus probable qu'Ancelotti maintienne le milieu de terrain à trois avec Tchouameni. Rodrygo a directement contribué à sept buts, faisant preuve de polyvalence sur la ligne de front. Valverde a réussi à marquer quatre buts et à délivrer deux passes décisives cette saison et apporte peut-être un plus sur le plan défensif.