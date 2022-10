Le grand Messi est de retour ! Nouvelle preuve de son regain de forme

Lionel Messi s'est adjugé le titre de meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1. Une récompense logique pour l'Argentin, très en vue avec le PSG

Après une première année délicate dans la capitale, Lionel Messi retrouve des couleurs lors de cette saison 2022-23. L'international argentin a retrouvé sa puissance et sa tonicité sur les premiers mètres.

Un renouveau qui peut évidemment s'expliquer par la perspective de la Coupe du monde au Qatar - objectif majeur du septuple Ballon d'Or - mais qui découle également d'une acclimatation enfin terminée pour l'international argentin, plus à l'aise en France.

Messi élu joueur du mois

Le bien-être de Lionel Messi se reflète donc sur le rectangle vert, où l'ancien Barcelonais est de plus en plus influent. Messi a ainsi contribué aux derniers résultats positifs du Paris Saint-Germain, distillant notamment deux passes décisives (pour Kylian Mbappé) à Nantes, avant de se montrer à nouveau décisif face à Brest puis Lyon, où il a inscrit le but victorieux du PSG.

Ce rendement a permis à Messi de s'adjuger le titre de joueur du mois de septembre décerné par l'UNFP. Le numéro 30 du Paris Saint-Germain succède ainsi à son compère et ami Neymar, qui avait été plébiscité au mois d'août après un début de saison étincelant.