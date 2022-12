Le GRAND ménage ! Chelsea va dégager 5 joueurs

Graham Potter va aborder sa première fenêtre de transfert de janvier avec ses cibles déjà en tête.

Mais en plus de ceux qui pourraient signer pour les Blues, il y en a beaucoup qui pourraient partir pour de nouvelles aventures.

Avec un nouveau manager à la tête d'un club, cela signifie souvent un peu de remaniement de l'équipe, avec des remplaçants qui s'adaptent au plan du nouveau visage.

Voici quelques-uns des noms dont le temps à Stamford Bridge pourrait bien se terminer le mois prochain.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech est confronté à un avenir incertain à Chelsea - l'AC Milan étant fortement lié à l'attaquant durant l'été et au-delà. Les performances de Ziyech ne se sont pas améliorées sous la direction de Potter et il semble de plus en plus certain qu'il va quitter le club où il n'a pas réussi à se faire un nom.

N'Golo Kanté

Le populaire N'Golo Kante est en fin de contrat à Chelsea l'année prochaine et il n'est pas certain qu'il le renouvelle. Les Blues devront soit le faire signer rapidement, soit s'attendre à ce que la star française parte gratuitement à l'été 2023.

On pense que le FC Barcelone est très intéressé, mais on pense qu'il n'a pas encore décidé s'il voulait faire venir le milieu de terrain au Camp Nou. L'ancien joueur de Leicester City n'a joué que 175 minutes en Premier League et a manqué la Coupe du monde avec la France en raison d'une blessure.

Christian Pulisic

Christian Pulisic a été lié à Chelsea cet été et Newcastle est toujours en course pour sa signature.

La star américaine n'est pas dans son assiette avec les Blues et on pense que les Magpies pourraient chercher à faire venir l'ancien joueur du Borussia Dortmund à St James' Park pour résoudre leur problème d'ailier droit - bien que la forme de Miguel Almiron puisse avoir mis un léger frein aux travaux.

Mason Mount

L'international anglais Mason Mount est une figure polaire au Bridge. Certains pensent qu'il possède un talent incroyable et qu'il devrait rester à l'ouest de Londres dans l'immédiat ; d'autres estiment qu'il est trop irrégulier et que la masse salariale doit être libérée pour que Mount puisse partir.

Liverpool fait partie de ceux qui sont intéressés par l'attaquant. Les négociations contractuelles doivent cependant avoir lieu avec son équipe actuelle, avec une réunion cruciale prévue en janvier.

Mount est prêt à négocier un contrat important avec Chelsea le mois prochain.

Omari Hutchinson

Omari Hutchinson a été acheté gratuitement à Arsenal cet été, mais il n'a toujours pas fait ses débuts avec Chelsea.

Un prêt en janvier pourrait être intéressant, mais il ne fait aucun doute que le club cherchera à donner au jeune homme de 19 ans plus de temps pour s'installer, le propriétaire Todd Boehly souhaitant maintenir l'attention du club sur le recrutement de jeunes talents.