Le grand flou pour Martial

Anthony Martial continue de rater les sorties de l’équipe mancunienne et la date de son retour à la compétition reste méconnue.

L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, ne pourra pas compter sur Anthony Martial à l’occasion du choc de dimanche dans le championnat anglais contre Arsenal.

Après avoir débuté son règne par des défaites contre Brighton et Brentford, le manager néerlandais a enchaîné avec une victoire clé contre les rivaux de Liverpool et deux victoires 1-0 à l'extérieur.

Début de saison compliquée pour Martial

Martial a manqué les deux premiers matchs de la saison à cause d'une blessure aux ischio-jambiers et est revenu à la mi-temps contre les Reds de Jurgen Klopp, offrant une passe décisive pour le but de Marcus Rashford.

Mais une blessure au talon d'Achille a empêché l'international français de participer aux victoires à l'extérieur contre Southampton et Leicester, et l'attaquant sera de nouveau absent lors de la visite d'Arsenal, leader du classement, à Old Trafford dimanche.

"Anthony Martial ne sera pas impliqué pour dimanche", a déclaré Ten Hag en conférence de presse. "Je ne peux pas dire pour le moment quand il sera de nouveau disponible".