Le grand défi de Messi, dépasser le record de buts de Pelé

Lionel Messi domine de façon écrasante la Liga dans tous les registres et pourrait devenir le joueur avec le plus de buts inscrits pour un seul club.

Cinq Souliers d'or et cinq Ballons d'Or plus tard, Lionel Messi domine de manière écrasante la Ligue espagnole dans toutes ses sections: meilleur buteur, passeur, dribbleur et également finisseur. Et pourtant, à 31 ans, Lionel Messi veut élargir son histoire de légende de la planète football. Ses exploits avec le ballon et surtout ses chiffres le présentent dans la société comme l'un des, si ce n'est le meilleur de tous les temps. Il a déjà terminé 2018 avec plus de buts et de passes décisives que Cristiano Ronaldo et pourtant, Messi a encore des records à battre et des obstacles à surmonter. L'un d'eux est de devenir le joueur avec le plus de buts dans un seul club.



Il faudra pour cela dépasser Edson Arantes do Nascimiento, dit Pelé. Le mythe brésilien a été l’auteur de 643 buts sous le maillot du Santos FC pendant 18 saisons (entre 1957 et 1974). Il est maintenant sur le "radar" de Messi, car la voracité de l'Argentin menace ce record, qui est sur le point de s'effondrer, car Messi n'a besoin que de convertir 70 autres buts avec le maillot du Barça pour vaincre la légendaire marque de Pelé. Le Brésilien a inscrit 643 buts avec Santos et Messi compte 573 réalisations pour l'instant à la fin de 2018.



Un record possible pour Messi, puisque son ratio de buts est d'environ de 50 depuis 2010, donc, s'il n'y a pas de blessure grave, il ne serait pas étrange d'imaginer que le natif de Rosario puisse dépasser Pelé. En 2010, Messi pulvérisait déjà la marque d’un autre mythe, l’Allemand Gerd "Torpedo" Müller, qui avait marqué 85 buts en 1972. En 2012, Lionel Messi avait inscrit 91 buts avec le maillot du Barça et brisait un record qui semblait imbattable. Maintenant, Messi cherche à battre le record de Pelé.



Il y a quelques jours dans les colonnes de Folha de Sao Paulo, "O Rei", Pelé a déclaré à propos de Messi que le numéro 10 "n'utilise que son pied gauche, n'a qu'un talent, et ne marque jamais de la tête."

Par la suite, Lionel Messi avait répondu par deux prestations de premier ordre contre l'Espanyol Barcelone et Levante avec un total de 5 buts et 3 passes décisives sur les deux matches.