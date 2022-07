Le Graët sur Zidane : "Vous savez mon attachement à Deschamps…"

Lors d’une interview accordée à Télématin, Noël Le Graët a calmé tout le monde concernant l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus.

Zinédine Zidane a fait un choix. Ardemment courtisé par le Paris Saint-Germain cet été, qui s’est finalement rabattu sur Christophe Galtier, le technicien français a dit non dans l’espoir de reprendre l’équipe de France après le Mondial au Qatar.

La place de ZZ loin d’être assurée

Didier Deschamps, l’actuel sélectionneur, a un contrat qui court jusqu’au terme de la compétition. Sera-t-il prolongé ensuite ? Cela dépendra des résultats, a récemment expliqué le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët.

Lors d’une interview accordée à Télématin ce jeudi, le boss de la 3F persiste et signe : la place de Zidane à la tête des Bleus est encore loin d’être assurée. "Zidane, je le connais bien mais pour le moment, vous savez mon attachement à Deschamps. Il dit 'si la place est libre' donc il ne veut pas lui piquer. Je n'ai jamais abordé le sujet avec Zidane, ce n'est pas correct", a déclaré NLG.

Prolongation de Deschamps, NLG ne ferme pas la porte

"Je m'entends parfaitement bien avec Didier, on vit une aventure peu commune, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. Dix ans d'amitié et dix ans de bons résultats. On ne sait pas", a ajouté l’ancien président de Guingamp, qui ne ferme donc pas la porte à une prolongation de DD.

"Pour l'envie, je vais recevoir Didier dans les jours qui viennent à Guingamp pour bavarder et voir dans quel état d'esprit il est. On ne peut pas décider comme ça, ça sera après la Coupe du monde. Pour le prochain sélectionneur, ça sera au prochain président de la FFF de décider. Je ne peux pas décider", a-t-il conclu. Reste à savoir si les anciens coéquipiers Zidane et Deschamps ont déjà discuté de la suite, entre eux…