PSG : Donnarumma ou Navas, Galtier a tranché

Selon les informations de L’Équipe, Christophe Galtier a décidé de faire de Gianluigi Donnarumma son gardien titulaire cette saison.

Mauricio Pochettino n’a jamais vraiment tranché. Et il a donc alterné, la saison passée, entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas pour garder la cage parisienne. Une mauvaise expérience pour tout le monde, qui ne sera pas rééditée.

Galtier a tranché

Avant son départ, l’ancien directeur sportif Leonardo avait fini par trancher en désignant l’Italien N°1, avec l’accord de Pochettino. Mais les deux hommes sont partis. Quid des successeurs ? Lors de sa conférence de presse de présentation, le nouveau coach Christophe Galtier a immédiatement parlé d’une hiérarchie claire, et Luis Campos est sur la même longueur d’onde.

L'article continue ci-dessous

À lire : Michut ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par Campos

Selon les informations de L’Équipe, la tendance reste la même : Galtier et Campos veulent faire de l’Italien un titulaire indiscutable. Et pour cause : Donnarumma est jeune (23 ans), possède un contrat long (jusqu’en 2026) et représente l’avenir, tandis que son coéquipier costaricain arrive sur la fin de sa carrière (35 ans) et de son contrat (jusqu’en 2024).

Navas veut rester…

Problème : Paris doit désormais trouver une porte de sortie à Navas, afin de mettre Donnarumma dans les meilleurs dispositions, c’est-à-dire sans cet épouvantail qui surgira à la moindre contre-performance. Mais, pour l’instant, l’ancien du Real Madrid n’a reçu aucune proposition, malgré un intérêt du Napoli. Et lui se verrait bien rester dans la capitale, où sa famille se sent bien. Autre problème en vue ?