Le Graët ne voit pas Zidane remplacer Deschamps pour le moment

Invité dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi, Noël Le Graët ne voit pas Zidane remplacer Deschamps en équipe de France pour le moment.

L’équipe de France s’apprête à disputer la Coupe du Monde 2022 – le cinquième tournoi majeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus – et ainsi défendre leur titre conquis en 2018 en Russie. Un tournoi qui, selon de nombreuses rumeurs, pourrait être le dernier de l’actuel sélectionneur sur le banc des tricolores, laissant sa place à Zinédine Zidane après le Mondial. Mais pour l’heure, aucune déclaration de Deschamps n’est allée dans ce sens, bien que son contrat expire le 31 décembre 2022.

Le Graët veut voir Deschamps rester en place

Pour Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, un changement n’est pas non plus d’actualité. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme ce mercredi, il ne voit pas DD quitter son poste pour le moment. « Je ne crois pas (qu’il va arrêter, ndlr). En tout cas ce n’est pas mon souhait et c’est tout à fait clair. (...) On a passé une journée à parler de ça et on était en phase. Les joueurs l’aiment et ça, c’est le plus important », a-t-il expliqué.

Aucune discussion avec Zidane

Concernant « Zizou », Le Graët assure n’avoir jamais eu de contact avec lui pour parler d’une éventuelle succession à Deschamps. « Non jamais (eu des contacts avec lui), je l’ai vu l’autre soir au Ballon d’Or (le 17 octobre). (...) On est dans un métier où tout se sait, vous ne pouvez pas aller voir quelqu’un que vous aimez beaucoup – on ne peut pas dire que Zidane ce n’est pas quelqu’un – sans contrarier celui qui est en place, ça ne se fait pas.

S’il a préféré éviter les questions de Jérôme Rothen insinuant que le mythique numéro 10 des Bleus était le candidat favori pour succéder à Deschamps, Le Graët n’a pas manqué de l’encenser sur son CV d’entraîneur. « C’est quand même quelqu’un qui a un palmarès au-dessus du lot, il est extrêmement respectable mais on ne peut pas parler de lui tant qu’il y a quelqu’un en place », a-t-il conclu.